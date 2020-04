PlayStation 5 : voici la nouvelle manette, la Dualsense !

Hier à 22:45 (Màj hier à 22:50)

Guillaume Gabriel

6

Qu'on aime ce genre de nouvelles qui tombent de nulles part ! Sony vient de dévoiler à l'instant la manette qui accompagnera la sortie de la nouvelle PlayStation 5.



Adieu Dualshock, place à la Dualsense qui affiche un somptueux design, mais également des fonctionnalités inédites comme la "rétroaction haptique".

Sony présente la nouvelle manette de la PlayStation 5

C'est donc officiel, la manette qui accompagnera la PlayStation 5 en fin d'année change de nom et se nomme désormais Dualsense. Elle affiche un design assez frais (blanc, noir et LED bleues, de quoi laisser présager le design de la console ?), qui se différencie de sa grande soeur, tout en gardant certaines de ses fonctionnalités.



On retrouve les deux sticks analogiques symétriques, la croix directionnelles, les quatre boutons (triangle, rond, X et carré), les quatre gâchettes, le bouton PlayStation et la zone tactile.







Petit fait surprenant : la disparition du bouton Share, qui avait été mis en place par Sony à l'époque et qui avait rencontré un certain succès. À la place ? Un bouton Create mystérieux, qui sera expliqué par le nippon prochainement.



La firme intègre un nouveau moteur de vibration "haptique" permettant de ressentir l'environnement, tout comme des gâchettes L2 et R2 avec retour de force. Un micro est intégré pour les parties en ligne, avec un bouton mute pour le respect de la vie privée.



Concernant la batterie, Sony déclare "réfléchi aux moyens de maintenir une forte autonomie" : on imagine donc qu'elle n'aura pas d'améliorations, surtout au vu des nouvelles technologies.



Source