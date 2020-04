The Last of Us 2 : Sony procède au remboursement des précommandes

On apprenait il y a quelques jours le report du lancement de The Last of Us Part II, l'un des jeux les plus attendus cette année sur PlayStation 4. Naughty Dog a préféré repousser la sortie pour éviter que celle-ci soit impactée par les conséquences économiques que provoque le Covid-19.

Remboursement des précommandes pour Last of US 2

C'est un fait assez rare. Sony a pris la décision de rembourser les précommandes des personnes qui avaient choisi de passer par le PlayStation Store pour acquérir le jeu.

S'il n'y a pas de date pour l'instant pour le lancement du jeu (on espère quand même avant l'année prochaine), cette action de Sony est assez inquiétante. Avec un peu de recul, la question se pose… Pourquoi rembourser une précommande si celle-ci est décalée de seulement quelques mois ?

Cela laisse penser que le report peut être assez long.

Vous pouvez dès maintenant demander le remboursement de la précommande, Sony s'engage à effectuer le virement rapidement.

Si l'éditeur du jeu a pris cette décision, ce serait essentiellement pour deux raisons : les ventes et la logistique. Difficile de réaliser des ventes records quand les magasins comme la Fnac, Micromania... ont ordre de fermer pendant la période de confinement. Tout le monde n'achète pas sur internet !

Quant à la logistique, elle serait difficile en ce moment à cause de la pandémie qui ralentit particulièrement ce secteur.

Il va falloir être encore un peu patient pour découvrir cette seconde partie de The Last of Us qui est d'ailleurs désormais plus non plus sur Amazon qui affiche un message laconique.



Notons également que Sony procède au remboursement des précommandes liées au jeu Marvel's Iron Man VR qui est dans la même situation que le jeu de Naughty Dog.



