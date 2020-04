Shadow revient en bêta 3.0 sur l’App Store

Le jeu vidéo dans le cloud n'est pas très apprécié du coté d'Apple qui a changé ses règles de l'App Store pour contrer toute tentative un peu trop naïve. Si quelques services y figurent comme Stadia de Google ou Steam Link de Valve, Shadow iOS s'est fait éjecter et GeForce Now ​n'y est jamais arrivé.



Mais il y a de l'espoir pour Shadow qui vient de revenir en version 3.0 sur Testflight, le système de bêta d'Apple.

Shadow 3.0 : le retour sur iOS ?

Shadow, le service de cloud computing qui permet d’accéder à distance à un puissant PC, est sur le point de revenir. Supprimé sans explication, Shadow avait surtout une possibilité d'achat de jeux via Steam qui ne plaisait pas à Apple. La firme de Cupertino n'avait pas sa commission habituelle de 30%.



Les développeurs n'ont donc pas abandonné et ont modifié l'application pour qu'elle puisse être conforme aux règles. Ainsi, outre le support des iPad Pro qui affichent des images à 120 Hz, on note la disparition de Quick Launch, un menu raccourci qui permettait de charger un jeu avec une configuration donnée en un clic mais aussi de trouver ses apps.



Finalement Shadow ressemble désormais à un bureau à distance type VNC, mais typé jeux. Ainsi, on converse la manette virtuelle pour jouer avec l'iPhone en tant que contrôleur, les réglages de débit et autres.



Si la mise à jour 3.0 revient sur l'App Store, ce sera donc que le lanceur d’apps posait problème à Apple, tout comme la possibilité d'acheter du contenu au sein de l'app par le système de Valve.



L’application de Shadow reste accessible pour le moment sur Mac, Windows, Linux et Android.

