Crimson Company : le jeu de cartes financé par Kickstarter sortira cette année

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

On ne présente plus Kickstarter tant le site web de crowdfunding est connu dans le monde entier, permettant à de nombreux projets de voir le jour grâce à la participation de ses membres.



Parmi les produits high-tech, on retrouve également de nombreux jeux de société, que ce soit physique ou en digital. Récemment, nous avons pu voir Crimson Company, un jeu de cartes qui verra le jour sur iOS et Android.



La belle nouvelle, c'est qu'on a désormais une période de sortie : le troisième trimestre de 2020.

Crimson Company montre sa version mobile

À la base, les créateurs de Crimson Company avaient fait une demande de participation financière à hauteur de 1 000€. Résultat ? Ils ont atteint plus de 32 000€, c'est dire que le jeu était prometteur.



L'idée de base ? Vous faites face à un autre joueur avec un but : prendre le commandement de trois châteaux grâce à votre armée de mercenaires, de marchands et de créatures mythiques.



Si la version physique est déjà présente, une version digitale a été pensée avec notamment des fonctionnalités supplémentaires comme un mode tournoi. Le deck des joueurs se compose de 15 cartes, avec obligation de jouer la carte précédemment piochée dans la foulée.



Si vous souhaitez en savoir plus, voici la page Kickstarter officielle du jeu.