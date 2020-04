Un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sous Unreal Engine 4

Lorsque l'on parle d'un jeu ayant marqué les esprits durant les années 90, un titre revient plus souvent que d'autres : The Legend of Zelda: Ocarina of Time.



Sorti en décembre 1998 sur Nintendo 64, le jeu d'aventure a révolutionné le genre dans un monde ouvert 3D avec l'un des meilleurs scénarios de ces dernières décennies.



On parle d'un chef d'oeuvre racontant l'histoire de Link, un jeune Kokiri devant sauver le monde menacé d'Hyrule.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time revient sur PC

La belle nouvelle, c'est que l'équipe de CryZENx vient de publier une nouvelle version de son remake sous Unreal Engine 4. Désormais, le jeu est plus fluide et moins buggé. Mais notre premier test montre qu'il en reste.



De plus, le studio a pensé à ceux qui ne peuvent pa télécharger ce remake en publiant une vidéo d'une heure sur le jeu. Les puristes n'apprécieront peut-être pas cette nouvelle version, qui dénature le style artistique original, mais on peut quand même reconnaitre que cette version est sublime.



Si jamais l'aventure vous tente, le jeu est disponible gratuitement sur PC. Prévoyez 2,9 Go d'espace libre pour pouvoir installer cette merveille à télécharger sur Discord.