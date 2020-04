Pokémon Rumble Rush va fermer ses portes cet été

Il y a 55 min

Alban Martin

Pokémon Rumble Rush n'aura pas eu une longue vie. Un an après son arrivée sur App Store, le jeu qui était initialement sorti sous le nom de PokeLand dans quelques pays pour un premier test, va déjà disparaitre de l'App Store. Lancé en juillet 2019 sur iOS et Android, le énième jeu de la franchise à Pikachu n'a visiblement pas trouvé son public.

Pokémon Rumble Rush : clap de fin le 22 juillet 2020

Un forum de jeu où l'on trouve les annonces des derniers évènements et nouveautés de Pokemon Rumble Rush vient de confirmer que le service prendra fin en juillet, soit environ un an après sa sortie mondiale. Découvrez la bande-annonce du lancement l'année dernière ci-dessous :

Pokémon Rumble est un jeu uniquement mobile qui propose l'exploration de plusieurs îles et mers pour trouver les Pokémon les plus rares... et les plus puissants. Un moyen ludique de collectionner et de faire progresser ses bêtes préférées mais qui n'a pas tenu sur la durée.



En plus de l'annonce de la fermeture du jeu, les derniers événements ont été révélés comme l'événement Greninja et les merveilles de Kalos dès le 6 mai, la Coupe Zygarde et la Coupe Shaymin auront également lieu le mois prochain. De même, le 27 mai verra arriver une nouvelle mise à jour pour le jeu ajoutant du nouveau contenu. Surprenant.



Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous donc de le rester avant la fermeture le 22 juillet. Qui s'est déjà fait un avis dessus parmi vous ?

Télécharger le jeu gratuit Pokémon Rumble Rush