Sandship : le jeu de management post-apocalyptique en précommande

Guillaume Gabriel

Peut-être connaissez-vous déjà le studio Rockbite Games au travers de leur jeu Deep Town ? Dans les deux cas, il faut savoir que les développeurs travaillent depuis des mois sur leur nouvelle création, et qu'on a de nouvelles informations. Le jeu, qui se nomme Sandship: Crafting Factory (v1.0.0, 202 Mo, iOS 8.0), vous met à la tête de management d'une usine tout droit sortie de la science-fiction.



En effet, dans cette dernière, vous travaillez sur de la technologie Alien en essayant de la recréer à grande échelle et en perçant les différents secrets.



La belle nouvelle, c'est que le jeu est désormais en précommande, après un report dû au coronavirus, forçant les développeurs à travailler de chez eux.

Sandship : une bêta fermée avant le lancement

Il faut savoir que Sandship: Crafting Factory avait été présenté au PAX East Indie Showcase en janvier dernier et avait remporté l'un des titres de meilleurs jeux.



On parle d'un jeu de gestion se déroulant dans une méga-usine que vous créez sur une planète extraterrestre. Votre but ? Fabriquer et échanger de nouveaux objets, résoudre des énigmes et redécouvrir progressivement des technologies oubliées au fur et à mesure.



Le jeu devrait sortir le 7 mai, sous la forme d'un free-to-play !

