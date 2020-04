Apple TV+ : Home, la série documentaire sur les maisons est disponible

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

En ce vendredi, Apple vient d'ajouter un nouveau programme sur son service de streaming vidéo avec "Home", une émission télévisée sur les personnes qui vivent dans des maisons créatives. Lancée aujourd'hui sur Apple TV+, Home marque le début des premières docu-séries du service.

Home : un premier documentaire en série

«Home» est décrite comme un regard sur les habitations imaginatives de visionnaires qui remettent en question les concepts conventionnels de maisons et repensent notre façon de vivre.



Avec neuf épisode de 30 minutes environ, Home met surtout en vedette des endroits originaux aux quatre coins du monde comme la Suède, Bali, Chicago, Hong Kong, Maine, Inde, Malibu, Austin et le Mexique.



Pour le moment, seul le premier épisode est visible et il s'intitule «Suède». Il s'agit de présenter la maison d'un homme qui a construit une serre au-dessus d'une cabane en bois pour recréer une ambiance méditerranéenne pour son fils autiste. Le reste des épisodes arrivera plus tard avec par exemple une maison entièrement en bambou, une maison sur le thème de la science-fiction, une maison faite de matériaux artisanaux, etc.



Le documentaire est maintenant disponible dans l'application ‌Apple TV‌ sur iPhone, iPad, Mac, ‌Apple TV‌ et sur des téléviseurs intelligents qui incluent l'application ‌Apple TV comme chez Samsung, Sony ou encore LG‌. Il est disponible pour tous les abonnés Apple TV+.