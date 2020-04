Danganronpa : la série vidéoludique de visual novel arrive sur iOS

Guillaume Gabriel

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la série vidéoludique Danganronpa, ou mieux, vous y avez peut-être déjà joué à l'époque des différentes sorties.



Pour ceux qui ne connaitraient pas, on parle de visual novel développé par Spike Chunsoft dont le premier opus est sorti au Japon en 2010 puis en Europe en 2014 notamment sur PlayStation Portable et PlayStation Vita.



La belle nouvelle, c'est que la franchise vient d'être annoncée sur iOS et Android dans le cadre du dixième anniversaire.

Danganronpa : les trois opus verront le jour sur iOS

Ils seront donc trois à voir le jour sur iOS et Android : Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair et Danganronpa V3: Killing Harmony.



L'annonce a été faite pour le dixième anniversaire de la saga, l'occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir ces romans visuels qui mélangent aventure et mini-jeux.



De plus, on retrouve un scénario haut en couleur, avec des personnages attachants et une bande originale très bonne. Reste désormais à savoir comment certains mini-jeux seront adaptés à nos écrans tactiles, mais nous pouvons faire confiance au studio.



Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le prix, ni la date de sortie, mais de nouvelles informations devraient arriver dans les prochaines semaines.