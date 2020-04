Gumslinger : un jeu de duel pour les gourmands

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Réagir

Dans quelques jours, l'App Store va accueillir un nouveau jeu prometteur, bien qu'avec un concept un peu particulier... Son nom, c'est Gumslinger (v0.3, 245 Mo, iOS 11.0) : ce dernier a été développé par le studio Itatake, qui a notamment gagné en réputation grâce à Rest in Pieces.



Ils reviennent donc avec un jeu de duel basé sur la physique dans un univers western où des cowboys un peu particuliers vont s'affronter... Car oui, ces derniers ne sont autres que des personnages en... bonbons !

Gumslinger : des duels de bonbons

Bienvenue à Gumslinger, votre chance de revendiquer une place à côté de véritables légendes de la fusillade et d'atteindre la célébrité dans un monde de divertissement fou et de divertissement compétitif.



Le jeu se concentrera principalement sur les duels, dans des tournois de 64 joueurs dans le but d'atteindre le sommet. Il faudra ainsi choisir son personnage, son arme, et se lancer face aux personnages d'autres joueurs dans des face-à-face amusants grâce à cette particularité que de voir des bonbons se faire face.



Étant donné que chaque personnage est fait de bonbons gommeux, chaque tir réussi les enverra voler de diverses manières hilarantes. Gumslinger est d'ores et déjà en précommande, avec une sortie prévue pour le 23 avril prochain.

Télécharger le jeu Gumslinger