Sky: Children of the Light lancent la saison de l'Enchantement

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

1

L'année dernière, le très attendu Sky: Children of the Light (v0.7.0, 838 Mo, iOS 9.0) a fait son arrivée sur l'App Store, avec de très jolis retours et des milliers de téléchargements.



Le jeu nous lance dans une sublime aventure dans un royaume à explorer en y incarnant un Enfant de la Lumière n'ayant qu'un seul but : répandre l'espoir là où il n'y en a plus.



Les développeurs viennent d'annoncer la grosse mise à jour lançant la saison de l'Enchantement avec quelques nouveautés.

À partir d’aujourd’hui, les fans de Sky peuvent plonger dans ce qui s’annonce être l’arc narratif le plus percutant à date. Un mystérieux bateau rame au crépuscule, attirant les Enfants de Sky vers un vaisseau abandonné dans le Golden Wasteland.

Cette mise à jour prend la forme d'un pass saisonnier avec du contenu pendant neuf saisons. Voici les nouveautés :

Dans cette saison – unique en son genre – l’aventure est centrée sur le royaume du Golden Wasteland, dans lequel les joueurs découvriront la catastrophe qui a impacté l’esprit de groupe. Découvrez le destin du groupe une fois votre quête achevée !

Embarquez dans de petites expéditions pour en savoir plus sur les pouvoirs cachés derrière les 6 sources de lumière colorée que vous devrez aller récolter.

Recevez et apprenez six nouvelles expressions, six nouvelles coupes de cheveux, quatre nouvelles capes, quatre nouveaux masques et une nouvelle partition, un nouveau pendentif saisonnier et deux cadeaux ultimes.

Profitez de deux types de quêtes : progressez au sein du Golden Wasteland et à travers chacun des autres royaumes pendant la saison.

Esprits Rares : les Ancêtres des saisons passées continuent d’apparaître dans le royaume, offrant aux joueurs une occasion de les découvrir, construire une amitié et déverrouiller des objets.

Un évènement spécial Earth Day – « Days of Nature » - se tiendra du 22 au 26 avril.

