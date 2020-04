Votre MacBook Pro 16 redémarre tout seul ? Coupez PowerNap !

Certains propriétaires du MacBook Pro 16 pouces ont signalé que leur machine redémarre lorsqu'elle est en veille, alors même qu'elle est inactive et branchée. A priori, le souci est apparu après la mise à jour de macOS 10.15.4. Si vous aussi vous avez constaté le même désagrément, il y a une solution en attendant un nouveau correctif d'Apple. En effet, la firme a déjà publié une version corrective cette mouture, mais ne rectifiant visiblement pas tous les problèmes.

PowerNap est coupable !

Si le problème global concerne les redémarrages intempestifs, deux cas d'usage sont possibles. On parle ainsi de mise en veille et d'ouverture de l'ordinateur après une veillée. Dans tous les cas, la mise en sommeil est le dénominateur commun.



On peut le lire sur les forums d'Apple, peu de temps après la mise à disposition de la mise à jour par Apple, de nombreux propriétaires de MacBook Pro 16 pouces dernier cri se sont plaintes d'un bug étrange. Il y a même une personne qui a tenté de réinitialiser le SMC, la NVRAM, et autres, mais sans succès.



Finalement, la réponse est à chercher du côté de la gestion de l'économiseur d'énergie et la fonction PowerNap introduite dans OS X Mountain Lion en 2012. C'est une fonctionnalité pratique qui permet à votre Mac en veille de se réveiller ponctuellement pour faire des choses comme gérer les sauvegardes Time Machine et recevoir des e-mails.



Mais apparemment, PowerNap est défaillant depuis la dernière mise à jour. Du coup, il suffit de le désactiver en allant dans :

Préférences système Économiseur d'énergie Décocher PowerNap





Nous attendrons donc une mise à jour de macOS 10.15.5 pour réactiver PowerNap qui conserve votre ordinateur à jour sans pour autant tout rallumer.