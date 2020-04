1 million $ pour le premier tournoi de Call of Duty Mobile

Medhi Naitmazi

Call of Duty Mobile passe déjà au niveau supérieur en se lançant sur les compétitions mondiales e-sport. Avec un prize money fixé à 1 million de dollar, COD Mobile se positionne comme un poids lourd, six mois à peine après sa sortie.



La première compétition officielle va démarrer la semaine prochaine.

Call of Duty®: Mobile joue dans la cours des grands

Activision a vu les choses en grand pour le premier tournoi de Call of Duty Mobile. Outre le prize money positionné à un million, l'éditeur s'est associé avec Sony Mobile pour l'évènement. Sobrement nommée "Call of Duty®: Mobile World Championship 2020 Tournament", la compétition qui va démarrer le 30 avril accueillera des joueurs du rang de vétéran minimum. Pas d’entrée directe donc pour les nouveaux venus ou même ceux qui sont sur des rangs inférieurs. D'ailleurs, les joueurs doivent se classer en multijoueur et non dans Battle Royale pour pouvoir y participer.



Lors de cette première étape, les gamers devront acquérir des points qui leur permettront de décrocher une qualification pour les prochaines phases de la compétition. Activision assure que les règles seront très strictes pour éviter la triche, tout comme l'usage des manettes et des émulateurs. Tout manquement sera sanctionné et les joueurs sont directement éliminés.



Pour mémoire, Call of Duty: Mobile est un jeu gratuit qui se déroule comme tout bon FPS, à la première personne. Il propose plusieurs modes de jeu, des cartes, des armes et des personnages préférés des fans des franchises Call of Duty®: Black Ops et Call of Duty®: Modern Warfare®. Le tout est superbement réalisé et parfaitement jouable sur écran tactile.



Regardez le trailer vidéo :



