Fancade : Dreams, mais pour nos mobiles

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

La semaine dernière, et comme toutes les semaines, nous avons publié notre article rassemblant les nouvelles sorties jeux sur l'App Store. Dans notre sélection, nous parlions d'un certain Fancade, mais il faut bien avouer que ce dernier mérite plus qu'un simple clin d'oeil.



En effet, son concept a retenu notre attention puisque ce dernier vous met dans la peau d'un game designer : à la manière d'un Dreams sur PS4, l'application offre 50 jeux avec 1 000 niveaux, mais permet surtout de créer vos propres idées.

Fancade : devenez game designer sur mobile

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Dreams, un jeu sorti sur PS4 ? Il y a de fortes chances, étant donné que ce dernier fait énormément parler de lui ces derniers temps.



Et on comprend pourquoi : cette application unique permet de laisser libre cours à votre créativité et de donner vie à vos idées car il rassemble des outils novateurs pour créer vos propres jeux, dans le jeu.



Fancade reprend ce même concept, en vous permettant de jouer aux jeux de base, de retrouver des créations de la communauté, mais également de vous lancer dans le game design.



Casse-tête, action ou plateforme, ce sera à vous de décider ce que vous souhaitez faire et proposer, le tout dans un univers pixel très bien réalisé et accessible ! On est fan...cade !



PS : si vous avez un Android, Fancade s'affiche aussi sur le Play Store.

