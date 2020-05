Toki Tori débarque sur GameClub pour iOS et Android

Alban Martin

Toki Tori revient sur App Store ! 11 ans après sa première apparition - cf notre test de Toki Tori - , le titre autrefois édité par Capcom sur GameBoy Color puis par Chillingo en 2009 revient dans une version très fidèle.



Il s'agit d'un portage pur et dur pour retrouver notre poussin préféré qui a toujours plus d'un tour dans ses plumes.

Toki Tori par GameClub sur iPhone et Android

Le jeu de puzzle classique est donc de retour. Comme auparavant, il faut sauver vos frères et sœurs non éclos qui ont été kidnappés. Pour cela, vous devrez vous débrouiller seul à travers 60 niveaux et après un ensemble d'outils limités. Cela comprend des armes et des bonus divers, éparpillés un peu partout. Ne croyez pas qu'il s'agit d'un jeu simpliste car, bien qu'aux commandes d'une volaille somme toute banale, il va falloir se creuser les méninges et retrousser ses manches pour construire des ponts, geler des ennemis, se téléporte, etc.



Chaque niveau possède ses caractéristiques et un nombre limités d'actions possibles pour arriver au bout. Si jamais vous fautez, un bouton magique permet de revenir sur vos pas. Et pour ceux qui trouvent cela trop facile, une fois les niveaux terminés, vous pourrez les refaire en mode ultra-difficile.



Pour y jouez, ne foncez pas sur le bouton télécharger avant de vous être inscrits sur GameClub, un service par abonnement à 4,99€ comme Apple Arcade mais spécialisé sur les jeux rétro de l'App Store. Idem sur Android avec Toki Tori qui a fait son retour.

