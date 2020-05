Juicy Realm joue les Roguelike décalés sur iOS et Android

Alban Martin

Comme prévu, Juicy Realm vient de débarquer sur App Store et le Play Store après avoir shooté à tout va sur PC en 2018. Il s'agit d'un Roguelike édulcoré et assez déjanté où il va falloir se rebiffer contre des fruits mutants et enragés. Si vous aimez l'action et les couleurs, vous allez être servis.



Juicy Realm : du PC au mobile en passant par la Switch

Juicy Realm est donc déjà connu des joueurs PC après sa sortie sur steam il y a deux ans, mais aussi des joueurs de Nintendo Switch. Cette fois, ce dual-stick shooter qui emprunte aux hack'n'slash et aux shoot'em up nous arrive sur iOS et Android.



Pour parfaire son look caméléon, Juicy Realm de XD Network s'inspire également, et ce ouvertement, des Roguelike avec des niveaux, des trésors et des monstres aléatoires. Sans oublier les armes à ramasser, les 10 personnages à jouer et surtout les boss qui se dresseront devant vous pour sauver la race humaine. Et si vous êtes un peu à court, il est possible de jouer avec un ami en ligne !



Avec tout cela, il y a de quoi s'amuser, d'autant que la direction artistique fait toujours mouche en 2020 (l'ensemble étant très travaillé et détaillé) et que le gameplay sur écran tactile est un petit bonheur. Toutefois, le jeu n'est pas une partie de plaisir dans le sens où la difficulté se corse rapidement. Si vous aimez les titres ardus qui tirent à tout va bien, vous pouvez y aller les yeux fermés.



