Microsoft annonce ses Surface Headphones 2 et Earbuds

Il y a 1 heure

Alban Martin

2

Microsoft a fait fort avec plusieurs annonces de produit ce mercredi, en attendant demain les premiers jeux pour Xbox Series X.



Alors que nous avons vu la Surface Go 2, voyons ensemble le nouveau casque audio Bluetooth de Microsoft, le Surface Headphones 2, ainsi que les écouteurs sans fil Surface Earbuds.

Surface Headphones 2

Le nouveau casque Microsoft Surface Headphones 2 vient d’être officialisé. Toujours sans fil, il reprend les bases du premier modèle avec une meilleure réduction du bruit, une meilleure autonomie et une recharge ultra rapide.



En 2020, le Headphones 2 passe de quatre à treize niveaux de réglages pour la réduction de bruit active, de quoi s'adapter à tous les besoins et toutes les situations. Le Headphones 2 a été conçu pour se concentrer et se connecter dans n'importe quel environnement dixit Microsoft. Côté autonomie, le casque promet 20 heures en utilisation et permet à l'oreillette de pivoter jusqu'à 180 degrés de chaque côté. Idéal pour le retirer et le porter au cou.



Le Microsoft Surface Headphones 2 sera vendu au prix de 279,99 euros en France avec une date de sortie fixée au 5 juin 2020 (commande le 12 mai aux USA). On trouvera le modèle noir et le platinum.

© Microsoft

Surface Earbuds

Du côté des écouteurs, Microsoft a aussi un produit avec les Surface Earbuds. Comme prévu par les rumeurs puis par une annonce fin 2019, la firme de Redmond s'attaque aux AirPods d'Apple. Les Earbuds se placent sur le crédo de l'ultra-confortable avec un design particulièrement travaillé et des commandes tactiles intuitives ainsi qu'un son Omnisonic riche et immersif. On remarquera que Microsoft s'est allié à Spotify pour lancer la musique avec trois taps sur un écouteur et qu'elle propose l'intégration sans écran avec Microsoft 365 qui vous permet de rattraper votre retard sur les e-mails avec Play My Emails dans Outlook Mobile App pour iOS ou de dicter dans Word, Outlook ou PowerPoint.

© Microsoft

L'autonomie est annoncée pour 24 heures avec le boitier de recharge inclus. Les écouteurs Surface sont au prix de 199$ soit 219€ et seront disponibles à partir du 12 mai. On avait eu 249 $ comme premier prix fin 2019. Le retard aura donc été bénéfique.



