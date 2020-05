Le nouveau Tesla Roadster repoussé à 2022 d’après Elon Musk

Medhi Naitmazi

Rappelez-vous en 2017, Tesla annonçait officiellement le nouveau Roadster. A cette époque, Elon Musk évoquait une sortie d'ici 2020 pour sa nouvelle fusée électrique. Désormais, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir le cabriolet électrique ultra-rapide sur les routes. La priorité ayant été donnée au Model Y ainsi qu’au Semi.

Plusieurs étapes prioritaires avant d’être commercialiser le nouveau Roadster

Dans une interview menée par Joe Rogan, Musk a déclaré qu'il souhaitait franchir plusieurs étapes avant de présenter le Roadster. Celles-ci comprennent l'augmentation de la production du Model Y qu’on attend pour 2021 en Europe et qui a commencé à être livré aux USA, la construction de la Gigafactory de Berlin, l'expansion de la Gigafactory Shanghai et, surtout, le démarrage de la production du Semi. Il y a une semaine, nous avons signalé que Tesla avait repoussé les premières livraisons de son semi-remorque à 2021.



Mais ce n’est pas tout, Elon Musk pense également que la production de Cybertruck devrait commencer avant le Roadster. En effet, selon plusieurs sources, Tesla commencera à construire le nouveau pickup vers fin 2021.



Si tout se déroule comme indiqué, nous ne verrons peut-être pas le Tesla Roadster avant 2022. Heureusement, il semble que cela vaudra la peine d'attendre. Le groupe motopropulseur «Plaid» du Tesla Roadster devrait produire beaucoup plus de puissance que le groupe motopropulseur Raven des modèles S et X, qui produit 690 ch et 824 lb-pi de couple selon les tests officieux (Tesla ne communiquant pas sur la puissance). Tout ce que l’on sait, c’est que Tesla revendique une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. La voiture passera de 0 à 60 mph en 1,9 secondes, et ce n'est que le modèle de base. Tout aussi impressionnant, Tesla revendique une autonomie de 620 miles, soit plus de 900 km.

Un cher roadster qui se fait désirer

"Le Roadster est un peu comme un dessert", a déclaré Musk dans l'interview. Autant dire qu’il faudra se contenter du reste avant de l’avoir.



Et si vous en rêvez, sachez que le prix pourra vous refroidir. Le Tesla Roadster ne sera pas donné et sera aligné sur les prix des supercars.



Le modèle de base devrait coûter 200 000 $. Le modèle de la série Founders, limité aux 1 000 premières réservations, coûtera 250 000 $. Contrairement au Roadster d'origine qui a lancé Tesla dans le monde du EV, le nouveau modèle a une configuration 2 + 2 avec des sièges pour quatre personnes.



Pour le reste, je vous invite à consulter l’interview vidéo :