La PS5 sortirait en octobre d'après une offre d'emploi de Sony

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Alors que Sony doit sortir la PS5 pour fin 2020, le géant nippon n'a toujours réduit la fenêtre de tir et nous laisse dans le flou. Malgré tout, les indices et autres indications vont dans le bons sens avec aucun retard à prévoir la console suite au coronavirus (ni chez Xbox) et même une sortie potentiellement anticipée.



Selon une nouvelle fuite, il semble que le mois d'octobre 2020 soit le bon !

Une offre d'emploi chez Sony mentionne un rôle de QCD (Quality, Cost, Delivery) pour octobre

Nous sommes tous impatients de savoir quand exactement la PlayStation 5 sortira, de même que la Xbox Series X. Alors que Sony avait précédemment confirmé une sortie pour les vandales de fin d'année, laissant croire à beaucoup que la console de nouvelle génération serait lancée en novembre comme sa prédécesseur, la PS4, il semble que la PS5 sera finalement lancée en octobre.



Une offre d'emploi repérée sur la plateforme Rikunabi, évoque un poste axé sur la QCD (qualité, coût, livraison) chez Sony Interactive Entertainment. La description japonaise traduite par Google mentionne que le rôle implique un "achat d'essai de produits matériels PlayStation", ainsi que la sélection "des meilleurs fournisseurs de pièces détachées nationales et étrangères".



Cependant, le plus intéressant est la confirmation apparente que la PS5 est sur la bonne voie pour un lancement en octobre. La liste mentionne spécifiquement que la PlayStation 5 devrait "sortir en octobre 2020". Difficile de faire plus crédible comme fuite, vous ne trouvez pas ?



Reste à connaitre la date exacte et surtout le prix, car finalement, le tarif de la Playstation 5 pourrait être supérieure aux prévisions à et celui de la Xbox Series X. On parle de 549€...