Tales of Crestoria : le RPG mobile en précommande sur iOS et Android

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

Tales of Crestoria sait se faire désirer. Après avoir été annoncé en septembre 2018 puis repoussé fin 2019, le jeu de Namco Bandai est presque disponible. Depuis cette nuit, le RPG nippon s’affiche sur l’App Store et le Play Store à la rubrique « précommande ». Une bonne nouvelle qui nous donne un meilleur aperçu et surtout une date de sortie positionnée au 30 juin prochain.



TALES OF CRESTORIA : un nouveau jeu de rôle sur mobile

Tales of Crestoria est une toute nouvelle aventure Tales taillée pour le mobile. En effet, bien que l’univers soit reconnaissable, il s’agit d’un monde original de la série Tales, avec une histoire dramatique et de nouveaux personnages ! Cette aventure animée lève le voile sur Kanata et ses alliés se battent pour survivre dans le monde fantastique de Crestoria tout en portant le poids de leurs péchés passés. Ils sont d’ailleurs considérés comme des transgresseurs par leurs concitoyens.



Tales of Crestoria allie un gameplay JRPG au tour par tour classique avec une histoire où la morale a une place prépondérante. Comme dans tout RPG stratégique, il faudra former une équipe, faire progresser ses membres et défaire de nombreux ennemis.



La réalisation 3D est superbe, tout comme l’ambiance générale du titre avec de vrais acteurs pour les voix par exemple.



Reste à voir le modèle économique qui est un freemium avec des in-apps pour progresser plus vite.



Rendez-vous le 30 juin sur iPhone, iPad et Android !

