Hearthstone 17.2 : trois nouveaux héros et réorganisation de decks

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

1

Les développeurs de Blizzard ne chôment pas, malgré la pandémie qui a immobilisé de nombreuses entreprises ces dernières semaines : le célèbre jeu de cartes Hearthstone (v17.2.47374, 1,9 Go, iOS 9.0) vient de se mettre à jour sur nos mobiles, passant ainsi en version 17.2.



Et les nouveautés sont nombreuses puisque le studio propose notamment la possibilité de réorganiser ses decks, mais également trois nouveaux héros et un serviteur supplémentaire pour Battlegrounds.

Hearthstone : des nouveaux héros pour Battlegrounds

Dame Vashj, Maiev Chantelombre et Kael’thas sont prêts à en découdre dans la taverne de Bob, accompagnés d’un nouveau serviteur de type Bête, le Saurolisque enragé !

Vous l'aurez compris, cette mise à jour 17.2 apporte de nouveaux héros pour Battlegrounds, mais également un nouveau serviteur !



L'autre grosse nouveauté, c'est la réorganisation des decks et la création qui a été simplifiée : ainsi, on peut, une fois les neuf héros de départ débloqués, les faire glisser pour les mettre dans l’ordre de notre choix.



Attention tout de même, les développeurs précisent que cette mise à jour sera une réinstallation du jeu, et donc prendra la taille d'une installation complète. Parmi vous, est-ce qu'il y a encore des joueurs d'Hearthstone ?

Télécharger le jeu gratuit Hearthstone