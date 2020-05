Une nouvelle plainte contre Apple pour la série Amazing Stories

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Apple et ses partenaires de production comme NBC Universal Media viennent d'être à nouveau assignés en justice. Selon l'accusation, Amazing Stories de Steven Spielberg aurait utilisé une chanson protégée par les droits d'auteur dans sa série sans obtenir au préalable les autorisations appropriées.



La plainte, déposée mardi devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie, affirme qu'Apple a utilisé à tort "Side Show" de Richie Rich dans le deuxième épisode d'Apple TV+ d'Amazing Stories.

Encore un procès pour Apple et son service Apple TV+

D'après la plainte, le producteur et distributeur de musique Darrell Jackson - le demandeur dans l'affaire - détient le droit d'auteur sur l'enregistrement sonore et la composition musicale de "Side Show".



Sous la propriété exclusive de JED Productions, Jackson a produit l'album "41Fivin" sur lequel "Side Show" est apparu en 1989. Un an plus tard, JED Productions a enregistré le copyright auprès du U.S. Copyright Office en mai 1990.



"Side Show" apparaît en bonne place dans l'épisode "The Heat", bien que le plaignant allègue qu'il n'a pas autorisé l'utilisation de la chanson dans la série. Mais pire encore, la société de distribution de musique Nakamiche Muzic Publishing aurait faussement déclaré à Apple et à d'autres défendeurs qu'elle détenait les droits d'auteur de "Side Show" et a frauduleusement autorisé son utilisation dans "The Heat". Le procès fait donc coup double avec violation des droits d'auteur et même falsification de ces derniers par une société tierce.



Darrell Jackson demande la cessation de l'utilisation de sa musique par Apple, des dommages et intérêts, le paiement des frais juridiques et une interdiction d'utiliser les droits de "Side Show" pour Nakamiche Music.



Une bien mauvaise publicité pour la série évènement de Spielberg.

Source