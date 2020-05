Le réalisateur Ridley Scott signe avec Apple TV+

Hier à 20:41

Julien Russo

Producteur et réalisateur, Ridley Scott est l'une des valeurs sûres de l'univers cinématographique de notre époque. Il a été le réalisateur de plusieurs films à gros budget comme Gladiator, Seul sur Mars, Alien le huitième passager, Blade Runner, La chute du faucon noir... Mais il a surtout un lien avec Apple, qui a marqué l'histoire de l'entreprise.

Ridley Scott x Apple TV+

C'est un accord auquel personne ne s'attendait. Apple vient de signer avec Scott Free Productions (la société de production de Ridley Scott). Ce partenariat prévoit des contenus en exclusivités pour la plateforme de streaming d'Apple.

On ne sait pas pour l'instant s'il s'agira de films ou de séries, les détails de l'accord sont comme d'habitude confidentiels. Nous aurons probablement des informations supplémentaires dans les mois à venir.



Si la firme de Cupertino a choisi Scott Free Productions c'est essentiellement pour son expérience dans le milieu. La société domiciliée à Londres a été nominée plus de 100 fois aux Emmy Awards (avec 22 victoires) et a reçu 28 nominations aux Golden Globes pour des programmes diffusés sur la télévision américaine. Scott Free Productions existe depuis 1995. Elle a été crée par Ridley et son frère Tony.

L'autre raison de ce choix d'Apple, c'est que Ridley Scott a déjà collaboré avec le service marketing de la firme californienne.

C'est lui qui a réalisé l'incroyable publicité qui avait fait le tour du monde en 1984. Il avait pour mission de promouvoir le premier Macintosh et autant dire que la pression était au maximum, parce que derrière il y avait Steve Jobs qui ne laissait passer aucune erreur de communication !

Il faut considérer cet accord comme une chance pour Apple TV+. Ridley Scott est un producteur et réalisateur très demandé. Récemment, il a travaillé pour des séries que vous verrez prochainement sur Disney+ et HBO Max.

Apple continue ses collaborations avec les plus grands noms du cinéma. Pour l'instant on comptabilise un accord avec Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Alena Smith, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus...

En général, Apple préfère confier ses créations originales à des réalisateurs qui ont déjà une longue carrière derrière eux.



