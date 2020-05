Unreal Engine 5 : une démo bluffante sur PS5 (et bientôt sur iOS)

Epic Games, connu pour son Fortnite actuellement, mais surtout pour son moteur de jeu Unreal Engine, profite du Summer Game Fest 2020 pour dévoiler le moteur graphique nouvelle génération qui accompagnera la PS5 et la Xbox Series X. Sans surprise, il s'agit de l'Unreal Engine 5.



Autant le dire tout de suite, le nouveau moteur est bluffant de réalisme et permet de voir à quoi nous pouvons nous attendre sur PS5 et Xbox Series X. Après l’Unreal Engine 4 qui a été lancé aux côtés de la PS4 et la Xbox One, voici donc l’Unreal Engine 5 qui propulsera bon nombre de jeux vidéo pour les sept ou huit prochaines années.

Une démonstration toute en puissance de l'Unreal Engine 5

Mieux qu'un discours, Epic Games a réalisé une démo pour mettre en avant son nouveau moteur graphique de cinquième génération. Par ailleurs, elle affirme que la démo tourne en temps réel sur la PlayStation 5 de Sony.



Bien évidemment, même si il ne s'agit que d'une démonstration technique et non pas d'un jeu interactif jouable, il faut saluer la performance globale. On pourrait croire qu'il s'agit carrément d'un film d'animation dernier cri. Pourtant, tout est calculé en temps réel avec des textures en 8K et des milliards de détails par frame.



C'est autrement plus bluffant que les premières démos de Microsoft sur Xbox Series X.

Deux nouveautés sur Unreal Engine 5

Le studio américain Epic met en avant deux nouveautés pour vanter les mérites de son moteur à destination des développeurs.

La première se nomme Nanite et permet aux développeurs de travailler plus facilement avec la géométrie des environnements sans les contraintes liées à l'affichage des polygones. Le moteur peut calculer des milliards de triangles pour constituer des polygones en un éclair et ces derniers sont si petits qu'on dirait des pixels.

La seconde est baptisée Lumen et propose un nouveau système de gestion des éclairages complètement dynamique et réactif en temps réel. Cela permet aux développeurs de pouvoir avoir un aperçu immédiat de leurs modifications, sans perte de temps.

L'Unreal Engine 5 aussi sur iOS

Bien évidemment, l’Unreal Engine 5 n'est pas réservé aux seules consoles de jeux car Epic annonce une compatibilité avec la Playstation 5, la Xbox Series X, les PC, les Mac ainsi que nos appareils mobiles sous iOS et Android.



Reste désormais à patienter car le moteur Unreal Engine 5 sera disponible en preview développeur au début de l’année 2021, et sortira en version stable à la fin de l’année 2021. Les premiers jeux devraient donc arriver dans un an et demi au mieux. Mais pour faciliter la transition, Epic a sorti l’Unreal Engine 4.25 qui supporte déjà les nouvelles consoles de jeux.

Fortnite sous Unreal Engine 5

Enfin, Epic précise que Fortnite qui sera disponible dès le lancement des Xbox Series X et PS5, sera l'un des premiers jeux à utiliser l’Unreal Engine 5 en 2021.

Prix du Unreal Engine 5

Désormais, le moteur graphique Unreal Engine devient gratuit pour développer des jeux, et la firme ne demande aucune commission sur le chiffre d’affaires sous la barre de 1 million de dollars. Une manière de concurrence Unity qui est gratuit, tout comme le Epic Online Services qui permet de gérer le matchmaking, les tournois et autres en ligne.



