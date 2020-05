Sorties jeux : Space Pioneer: Full Gear, Pico Hero, KartRider Rush+

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Space Pioneer: Full Gear, Pico Hero, KartRider Rush+.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Bob Léponge : Cuisine en Foli (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.15, 167 Mo, iOS 13.0, Tilting Point)



C'est l'heure d'enfiler son tablier !



Rejoignez Bob l'éponge dans une aventure culinaire hilarante à travers les restaurants et les cuisines de Bikini Bottom ! Quand M. Krabs se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent à se faire avec les fast foods, le plus radin des entrepreneurs commence à étendre son empire culinaire et installe un stand de petit-déjeuner devant la maison de Bob l'éponge... Et qui est mieux placé pour l'aider à faire tourner son affaire que Bob l'éponge lui-même ?



Concevez votre version des cuisines de Bikini Bottom, décorez votre restaurant et préparez des plats délicieux que vous servirez à vos invités ! Dans ce jeu de restauration rapide, mettez vos talents de gestion du temps à l'épreuve et plongez dans l'action d'une cuisine en folie ! Télécharger le jeu gratuit Bob Léponge : Cuisine en Foli





Sandship (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v1.0.5, 260 Mo, iOS 10.0, Rockbite Games)



Peut-être connaissez-vous déjà le studio Rockbite Games au travers de leur jeu Deep Town ? Dans les deux cas, il faut savoir que les développeurs travaillent depuis des mois sur leur nouvelle création, et qu'il est de sortie. Le jeu, qui se nomme Sandship: Crafting Factory, vous met à la tête de management d'une usine tout droit sortie de la science-fiction.



En effet, dans cette dernière, vous travaillez sur de la technologie Alien en essayant de la recréer à grande échelle et en perçant les différents secrets.



La belle nouvelle, c'est que le jeu est désormais en précommande, après un report dû au coronavirus, forçant les développeurs à travailler de chez eux. Télécharger le jeu gratuit Sandship





Ravens Path (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.0, 274 Mo, iOS 9.0, Evil Villain Games)



Avancez audacieusement dans Raven's Path, un RPG tactique en temps réel mettant en vedette du pixel art dessiné à la main. Glissez votre armée personnalisée à travers la grille de bataille dans des batailles rapides et stratégiques!



Engagez-vous dans des batailles stratégiques en temps réel avec les commandes mobiles les plus réactives du marché.



Avec plus de 25 heures de jeu, devenez le maître du RPG tactique le plus rapide jamais créé. Télécharger le jeu gratuit Ravens Path





Pico Hero (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 108 Mo, iOS 8.0, Jan Jaschke)



Les amis de Pico ont été kidnappés !

Peux-tu les sauver dans ce Puzzle-Pixel-Shooter bourré d'action ?



Démontre ton habileté en mode aventure ou entrainement !

Relève des défis passionnants, résous des énigmes stimulantes et maitrise les batailles contre les boss !



Plus de 100 cartes de niveau palpitantes avec de beaux graphiques aux pixels rétro vous attendent.

Ramasse des armes et des objets cruciaux.

Télécharger le jeu gratuit Pico Hero





LazerGrrl (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 183 Mo, iOS 10.0, Pablo Bredow)



LazerGrrl est un jeu de stratégie pvp rapide. Il combine la fureur de Bomberman avec la profondeur stratégique d'un RTS (Real-time strategy). Trouvez le bon équilibre entre la construction de votre propre base et le dynamitage de vos adversaires.



* Jouez maintenant, recherchez un match avec n'importe quel adversaire.

* Organisez et rejoignez des matchs personnalisés avec vos amis.

* VS bots. Pratiquez vos compétences contre divers robots d'entraînement. Télécharger le jeu gratuit LazerGrrl





KartRider Rush+ (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.0.8, 1,9 Go, iOS 9.0, NEXON Company)



Si vous n'avez jamais entendu parler de KartRider Rush+, il s'agit du portage de Crazyracing Kartrider, un jeu particulièrement populaire en Asie. Avec plus de 3 millions de précommandes la première semaine de son annonce sur mobiles, le jeu est déjà un phénomène.



Fortement inspiré de Mario Kart, mais aussi de Crash Team Racing et autre Sonic All Stars Racing, il possède d'office un contenu assez énorme avec 45 circuits, 20 personnages, 5 modes de jeu et surtout un mode multijoueur en temps réel. Sans parler d'une partie gestion entre les courses pour améliorer votre héros et ses bolides.



KartRider Rush+ est une version spécialement développée pour le mobile avec un look modernisé et une expérience optimisée. Si vous connaissez le jeu, vous reconnaitrez Dao, Diz, Bazzi et tous leurs amis sur différents circuits tous plus fous les uns que les autres. La particularité du gameplay réside dans la gestion des dérapages qui permettent de prendre des virages serrés tout en accélérant, mais aussi dans les bonus pour aller plus vite ou ralentir les adversaires.

Télécharger le jeu gratuit KartRider Rush+





Extreme Golf (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.5, 488 Mo, iOS 9.0, HAEGIN Co.,Ltd.)



Plus ardente est la compétition, plus savoureuse est la victoire !

Des parties de golf où 4 joueurs s'affrontent sur un même terrain !

Terminez vos trous avec un minimum de coup pour les honneurs de la victoire ! Télécharger le jeu gratuit Extreme Golf





Dungeon of Weirdos (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.3, 226 Mo, iOS 9.0, ChillyRoom)



Des monstres infernaux ont enlevé votre chère et tendre amie et l'ont privée de toute son énergie. Pour sauver votre amie, vous devez vous aventurer au plus profond des donjons, récupérer des boules d'énergie ainsi que de puissants objets et aptitudes, et vaincre les monstres et les boss qui se trouveront sur votre chemin.



Le jeu présente :



#De nombreux personnages aux aptitudes variées à choisir

#Des centaines d'objets auxquels vous n'auriez jamais pensé

#Des cartes aléatoires et de nombreuses salles cachées à découvrir

#Tout un tas de monstres et de boss étranges

#Plein d'autres secrets à découvrir Télécharger le jeu gratuit Dungeon of Weirdos





Dual Souls: The Last Bearer (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.089, 190 Mo, iOS 10.0, Galip Kartoglu)



L'esprit des jeux de combat à l'ancienne est de retour avec Dual Souls: The Last Bearer. Inspiré par les combats classiques et la série de jeux modernes Dual Souls: The Last Bearer offre tout - c'est rapide; c'est plein; c'est tactique; c'est en ligne et c'est amusant!



Avec des animations fluides et des graphismes colorés, Dual Souls: The Last Bearer est un jeu hautement tactique avec plusieurs combattants uniques, chacun avec ses propres styles et mouvements de combat. Télécharger le jeu gratuit Dual Souls: The Last Bearer





Chaos Road: Courses de Combat (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.2, 219 Mo, iOS 10.0, Zeeppo Games Ltda)



Mettez votre bolide sur la piste ! Dans un jeu de course et de tir inédit, mêlant graphismes 2D et 3D, vous devez débarrasser la ville du chaos en éliminant les multiples patrons du crime. Détruisez les ennemis en cours de route, lancez des missiles, esquivez les bombes sur la piste et utilisez des armes spéciales uniques qui élèvent le niveau du style classique de Shoot 'em up. Chaos Road est un jeu de tir bourré d'action où vous pouvez conduire différentes voitures et débarrasser la ville du crime avec un arsenal d'armes différentes. Explorez les scénarios, éliminez vos rivaux et maîtrisez toutes les pistes de cet incroyable match racing ! Télécharger le jeu gratuit Chaos Road: Courses de Combat





Brawlerz Zombies (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.1, 125 Mo, iOS 11.0, Bail Enemy Jet)



Brawlerz Zombies est un jeu de tir d'action en réalité augmentée au rythme rapide où vous conduisez, tirez et faites face à des vagues de zombies hilarants. Améliorez vos véhicules et vos armes et affrontez les hordes de zombies.



Les commandes intuitives permettent des vitesses de prise de vue épiques et une conduite contrôlée. Télécharger le jeu gratuit Brawlerz Zombies





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Through the Darkest of Times (Jeu, Stratégie / Éducation, iPhone / iPad, v1.0.8, 714 Mo, iOS 13.0, HandyGames)



Les temps sombres sont synonymes de peur et de risques. Le risque d'être pris en patrouillant dans les rangs des national-socialistes, à la recherche de personnes qui s'opposent publiquement à leur point de vue. Le risque d'être battu ou même tué par l'armée allemande parce que nous nous opposons au régime. Le risque de tout perdre, y compris nos proches. C'est ainsi que nous vivons. C'est ainsi que nous essayons de survivre. Dans les moments les plus sombres.



Vous êtes le chef d'un petit groupe de résistance à Berlin en 1933, des gens ordinaires, que ce soit des juifs, des catholiques, des communistes ou des patriotes qui ne peuvent tout simplement pas rester de côté. Votre but est de porter quelques coups au régime !



Un bon jeu de stratégie ! Télécharger Through the Darkest of Times à 7,99 €





Space Pioneer: Full Gear (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 200 Mo, iOS 10.0, Vivid Games S.A.)



Explorez la galaxie en tant que jeu de tir extraterrestre intergalactique dans le nouveau jeu de guerre d'action. Découvrez de nouvelles planètes, cartographiez des mondes interstellaires et exterminez tous les envahisseurs qui se dressent sur votre chemin en utilisant les dernières armes de ce jeu de tir de haut en bas. Contient toutes les mises à jour à ce jour.



Découvrez de nouvelles galaxies et explorez des mondes incroyables avec des biomes uniques, de la toundra glacée à Mars rouge ou des jungles vertes luxuriantes regorgeant de flore intergalactique. Battez les ennemis à chaque tour dans ce jeu de guerre de tir extraterrestre passionnant et obtenez une puissance illimitée! Télécharger Space Pioneer: Full Gear à 4,49 €





Raining Blobs (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.9, 129 Mo, iOS 11.0, WinterSpring Games)



Raining Blobs est un jeu de puzzle d'arcade au rythme rapide basé sur des blobs qui tombent. Ce jeu mettra vos doigts et votre esprit à rude épreuve.



Fonctionnalités:

-Modes ARCADE, TOURNOI, BATAILLE SANS FIN et PUZZLE qui peuvent être joués en solo, avec des amis et des joueurs avec 6 niveaux de difficulté.

-Créé ta compétition avec jusqu'à 8 joueurs en mode coopératif local et versus divisé en équipes. Jusqu'à 16 joueurs avec CPU.

-Atteignez le niveau 100 en mode Arcade et poursuivez le meilleur score.

-Avancez-vous dans des batailles féroces en mode Tournoi, démêlez l'histoire et déverrouillez le boss final caché. Télécharger Raining Blobs à 5,49 €





Kilis Treasure (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 122 Mo, iOS 10.0, Siddharth Sivaraman)



Kili's Treasure est un jeu de chasse au trésor où vous interagissez avec tout dans la maison de Kili pour l'aider à trouver le trésor caché par sa mère.



Interagissez avec presque tout dans la maison de Kili.

Lisez attentivement les indices laissés par maman.

Revivez l'histoire de Kili et de son chien Rosco. Télécharger Kilis Treasure à 2,29 €





Hello Human (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.3, 109 Mo, iOS 10.0, Russell King)



Échappez aux griffes d'une intelligence artificielle malicieuse qui souhaite en apprendre davantage sur les humains, dans cette expérience de puzzle / compétences minimaliste axée sur le récit.



Vous êtes immédiatement frappé par un dialogue spirituel convaincant et une expérience émotionnelle, pour compléter le voyage de puzzle comme aucun autre jeu mobile.



Hello Human fait évoluer le modèle de puzzle mobile classique en introduisant des émotions contradictoires et contrastées grâce à l'utilisation d'une boîte de dialogue amusante excentrique qui est plus synonyme de certains jeux PC classiques. Télécharger Hello Human à 3,49 €





Bombcats (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.0, 133 Mo, iOS 9.0, Radiangames)



Bombcats est un délicieux jeu de puzzle basé sur la physique. Volez dans les airs, brisez des rochers et sauvez les chatons en cage!



Frayez-vous un chemin à travers près de 200 niveaux avec 7 chats uniques et des tonnes de pouvoirs spéciaux et d'améliorations ... Télécharger Bombcats à 1,09 €