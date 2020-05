Winding Worlds : le nouveau jeu Apple Arcade des créateurs de GNOG

Winding Worlds est donc le dernier titre ajouté sur la plateforme Apple Arcade. Comme chaque vendredi ou presque, un nouveau jeu arrive pour les abonnés au service sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.



Cette fois, il s'agit d'un jeu d'aventure par les créateurs de GNOG.



Winding Worlds : une aventure plein de casse-têtes

Vous êtes loin de chez vous. Vous ne savez pas trop comment vous avez fini ici. Mais une chose est sûre : votre vocation est d'aider vos nouveaux amis, de quelque manière que ce soit. Mais ils ne seront pas tous disposés à coopérer...

Après le brillant GNOG qui était passé de la PS4 à l'iPhone, KO_OP nous propose maintenant Winding Worlds, un jeu d'aventure-puzzle avec la jeune Willow qui voulait juste rester tranquille. Mais après avoir trouvé un collier magique cassé, elle est embarquée dans un périple tortueux à travers un réseau de planètes, chacune avec un habitant différent. Engagée et altruiste, Willow va devoir aider ses nouveaux amis à guérir et à passer à autre chose dans univers où l'émotion prend une place importante. C'est beau, c'est doux mais ce n'est pas si simple avec de l'exploration qui laisse souvent place à des casse-têtes à résoudre.



Si la durée de vie est courte (comptez 2 heures), Winding Worlds est accessible à tous et bien enveloppé par une bande-son de qualité signé Dabu à qui l'on doit justement l'ambiance de GNOG mais également de Boyfriend Dungeon et Dwarf Fortress.



