L'application iOS pour éviter la Friendzone

Quand on rencontre une femme, les premiers échanges se passent fréquemment par message, après avoir échangé les numéros de téléphone. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir réussir la première impression, mais au final ça a été tout le contraire. Et si vous aviez besoin d'un coup de pouce ? Cette application iOS pourrait probablement vous aider.

Friendzoné

Imaginé par le développeur Hocine Belbouab, Friendzoné est un jeu qui va simuler une conversation avec une jeune femme au nom d'Éva Belle. Rencontrée plus tôt dans la journée, elle vous contacte via une messagerie instantanée. Dès la première réception du message, l'application vous fait entrer dans une histoire interactive où vous aurez à faire vos propres choix de réponses.

Des réponses qui auront des conséquences sur votre relation avec Éva Belle. En effet, suivant vos messages, soit vous continuerez dans le chemin de la belle histoire d'amour ou soit vous serez un ami aux yeux de la jeune femme.



Plus vous avancerez dans l'histoire et plus vous découvrez des possibilités et des secrets qui se révéleront progressivement.

Au-delà de l'aspect du jeu, Friendzoné est aussi une application permettant de s'entrainer dans une nouvelle approche pour séduire dans la vie réelle.

Plusieurs chapitres rythment le jeu. Il existe plusieurs fins et ce sera à vous de choisir la direction que vous souhaitez prendre avec Éva Belle ou les nombreux autres personnages avec qui discuter. L'application à des ressources, puisqu'elle propose plus de 1000 choix possibles.

Friendzoné est particulièrement bien noté sur l'App Store. L'application recueille une note de 4,7/5 avec plus de 10 000 notes !

On retrouve des commentaires comme : "Je suis plongé dessus et depuis en fonction de mes choix j’en ai eu des larmes aux yeux. Je conseille a tous c’est assez immersif ça change de nos consoles avec des graphismes de ouf.".

Vu le succès du jeu, le développeur a créé Friendzoné 2 et 3 qui ont eux aussi été téléchargé des centaines de milliers de fois.

