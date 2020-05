Xbox Series X : La production est en cours et la France sera prioritaire sur le stock

Julien Russo

La fin de l'année devrait être spectaculaire sur le marché des consoles. En effet, il est prévu que Sony et Microsoft lancent leur nouvelle console, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les deux géants vont probablement se battre à coup de campagnes publicitaires pour que vous achetiez leur console. D'ici là, Microsoft annonce la couleur pour la France. Le pays sera prioritaire sur le stock de Xbox Series X.

La France va être prioritaire pour le lancement

Dans une interview exclusive accordée au média Xboxygen, la directrice de Xbox France Ina Gelbert a abordé plusieurs points intéressants sur l'état actuel de la production, mais aussi sur les plans du géant américain pour le lancement en France.

Dans une situation actuelle où toute l'activité est ralentie à cause de la pandémie, la Xbox Series X va-t-elle sortir à temps ?

Pour Ina Gelbert, il ne fait aucun doute qu'elle sortira bien pour la fin de l'année. Cependant, Microsoft et Sony ne sont jamais à l'abri d'un imprévu. La directrice explique :

Aujourd’hui je ne vois pas de risque pour la France, en aucun cas. Mais si demain, peu de jours avant le lancement, il y a un énorme confinement dans le monde... ça, on n’y pourra pas grand-chose. En tout cas dans notre plan aujourd’hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu’on en aura assez... C’est toujours une grande question, et c’est là qu’on rentre dans des discussions pour nous, et c’est mon rôle, de favoriser la France par rapport à d’autres pays. Montrer qu’on a la communauté, qu’on a le marché, qu’il y a des énormes attentes autour de la Xbox Series X en France et qu’il faut des unités pour couvrir cette demande.

Microsoft sait que les Français sont nombreux à privilégier la Xbox. Même si Sony est largement devant sur les ventes, la position du géant américain reste tout de même positive et prometteuse en France.

En général, quand une entreprise lance un nouveau produit, elle choisit en priorité les pays où les ventes ont été les meilleures dans les années précédentes. Le but de cette stratégie est d'obtenir les meilleurs résultats dès les premiers jours de disponibilité.



En ce qui concerne la production, celle-ci serait en cours, même si la directrice de Xbox France n'a pas ouvertement dit que c'était le cas.

Elle a expliqué :

C’est énormément de travail de lancer des consoles comme ça, vu le nombre de composants etc. Les lignes à mettre en place dans les usines... Il y a énormément de travail.

Une indication que derrière les choses se bousculent

Comment savoir que le calendrier de production et de lancement est respecté pour les nouvelles consoles ? Grâce à l'activité de AMD. Il s'agit de l'entreprise qui fournit les puces pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Lisa Su la patronne du groupe a annoncé aux investisseurs que sa firme attendait des revenus conséquents pour le trimestre actuel et le suivant. Elle a déclaré :