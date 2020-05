HTC U Ear : des écouteurs noirs et USB-C pour contrer les AirPods

La contre-attaque des concurrents sur le secteur des écouteurs sans fil n’est pas terminée. Près de quatre ans après leur sortie, les AirPods voient arriver chaque mois de nouveaux produits plus ou moins identiques. Cette fois, c’est HTC qui entre dans la danse avec des U Ear qui sont calqués sur l’accessoire d’Apple mais avec deux options supplémentaires : un autre colori que le blanc et une prise USB-C.

Des clones de AirPods aussi chez HTC

Selon des images qui ont transité par des agences de réglementation aux États-Unis et à Taïwan, HTC se prépare à lancer une paire d'écouteurs véritablement sans fil noirs qui ressemblent beaucoup à des AirPods.



Les écouteurs sans fil «HTC U Ear» ont été repérés sur le site de la FCC américaine et la Commission nationale taïwanaise de la communication. Ils présentent un design très similaire aux AirPods de première génération.



Les autres détails incluent un boîtier de chargement pour ranger les écouteurs, alimenté par USB-C, un élément intéressant pour la compatibilité et que ne propose pas Apple.



De nombreux utilisateurs demandent depuis longtemps à Apple de fabriquer des AirPods dans différentes options de couleur pour sortir un peu du blanc. Mais pour le moment, il faut se tourner vers les concurrents comme HTC donc qui va lancer ses écouteurs en noir, ou bien Anker par exemple qu’on a déjà vu.



Cela étant dit, des sociétés comme ColorWare ont permis aux utilisateurs de personnaliser leurs AirPods et AirPods Pro dans une variété de couleurs différentes, moyennant finance.



