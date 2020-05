The Liar Princess and the Blind Prince : le jeu en précommande sur iOS

Il y a 36 min (Màj il y a 36 min)

Corentin Ruffin

Grâce à la Nintendo Switch et son magasin de jeux, j'ai pu découvrir de nombreuses pépites indépendantes, moins connues du grand public. C'est notamment le cas du sublime The Liar Princess and the Blind Prince, développé par Nippon Ichi Software, et qui va prochainement faire son arrivée sur iOS et Android.



En effet, depuis quelques heures, il est possible de le retrouve en précommande avec une date de sortie fixée pour la semaine prochaine.

The Liar Princess and the Blind Prince : un conte de fée sur iOS

Sorti tout droit des pages d'un conte de fées, The Liar Princess and the Blind Prince raconte l'histoire de deux cœurs solitaires qu'un malentendu a réuni. Passez du loup à la princesse pour résoudre des énigmes et échapper aux pièges, cueillir des fleurs et des pétales qui débloquent des fragments de mémoires, et traverser la forêt sombre et dangereuse dans le but de guérir le prince. Mais soyez sur vos gardes... La forêt voit tout, et c'est un lieu funeste pour un prince aveugle.

The Liar Princess and the Blind Prince a fait ses débuts l'année dernière sur PS4 et Nintendo Switch en Europe, réussissant à récolter d'excellents retours des joueurs.



La belle nouvelle, c'est que le jeu débarque le 29 mai prochain sur nos appareils iOS sous forme d'un jeu Premium au prix de 17,99€. Sur la fiche App Store, le jeu et les caractéristiques sont en japonais, mais le studio affirme que The Liar Princess and the Blind Prince sera disponible en français à sa sortie.

Télécharger le jeu The Liar Princess and the Blind Prince