AirPods Studio : Top départ pour la production du casque d'Apple

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Si vous suivez de près l'actualité Apple, vous avez probablement aperçu le futur casque d'Apple qui a déjà le nom d'AirPods Studio. Celui-ci est pressenti pour sortir d'ici les prochains mois (cet été plus précisément). D'après une récente indiscrétion de Digitimes, les AirPods Studio seraient actuellement entrés en production pour des premières livraisons à Apple dans les mois qui suivent.

Un casque arrive dans la gamme "AirPods"

Vous êtes nombreux à l'attendre. La firme de Cupertino va prochainement commercialiser son premier casque sous la marque Apple et non celle de Beats.

Au programme on devrait retrouver plusieurs technologies comme la réduction active du bruit, des détecteurs d'oreilles droite et gauche pour optimiser l'expérience utilisateur et une détection du port du casque afin de préserver l'autonomie de la batterie quand vous n'écoutez pas de musique.

Les dernières nouvelles obtenues montrent qu'on s'approche progressivement de la date de lancement. Un rapport de Digitimes informe :

Apple va probablement accélérer l'abandon de ses écouteurs filaires, le fournisseur reprendra ses livraisons normales pour les AirPods 2 au cours du second semestre de l'année et son nouveau casque intra-auriculaire, baptisés AirPods Studio, a également démarré leur production, assurant une dynamique de croissance aux fournisseurs de cartes rigides flexibles pour ces appareils, y compris Unitech Printed Circuit Board et Compeq Manufacturing, ont indiqué les sources.

Pour rappel, la WWDC 2020 aura lieu le 22 juin, c'est le rendez-vous des développeurs macOS 10.16, iPadOS 14, iOS 14, tvOS 14 et watchOS 7, mais c'est aussi l'occasion de faire des annonces matérielles. La firme de Cupertino l'a fait plus d'une fois dans le passé. L'entreprise pourrait profiter de cet événement pour annoncer les AirPods Studio au monde entier. Nous aurons donc plus d'informations sur le prix, les caractéristiques et la disponibilité.

Les AirPods Studio seraient conçus avec un cuir de qualité supérieure. On retrouverait aussi un tissu respirant et un rembourrage pour le confort pendant l'utilisation.