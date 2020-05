Apple TV+ : La série "Little Voice" de JJ Abrams débarque le 10 juillet

Julien Russo

Les dernières annonces d'Apple TV+ se penchent plus sur des documentaires-séries, on a pu apercevoir ces derniers jours "Dear..." ou encore Greatness Code. Cette fois-ci Apple oublie le documentaire, on passe à une série qui abordera un drame orchestré par la productrice Sara Bareilles et la scénariste Jessie Nelson.

Little Voice

C'est votre nouvelle série originale Apple ! Elle sera disponible dans le catalogue d'Apple TV+ à partir du vendredi 10 juillet et s'annonce déjà passionnante.

Dans Little Voice vous suivrez un incroyable talent du nom de Bess King, une interprète capable d'impressionner une salle remplie de monde, mais qui n'arrive pas à réaliser ses rêves et objectifs qu'elle se fixe.

Bess cumule également des problèmes familiaux et ne vit que des relations amoureuses qui aboutissent sur un échec qui lui semble inévitable.

Vous suivrez les moments difficiles de la jeune artiste, mais vous verrez aussi son côté déterminé à réussir. Vous ne le devinez pas encore, mais Bess King est capable de faire beaucoup pour réussir sa carrière d'artiste et sa vie !

Apple décrit cette nouvelle série comme "intensément romantique".



Little Voice est produit par Bad Robot Productions de JJ Abrams, il s'agit d'une société de production qui a réalisé des chefs-d'œuvre à de multiples reprises. Elle compte dans ses succès "Star Wars: The Force Awakens", "Lost" ou encore "Star Trek".

Apple note également dans son communiqué que la société n'est pas toute seule, puisque Warner Bros. Television a également participé à cette nouvelle production.

Dans le casting, on retrouvera en actrice principale Brittany O'Grady qui a été aperçu dans "The Messengers", "Black Christmas" ou encore "Above Suspicion". Il y aura aussi l'acteur britannique et vénézuélien Sean Teale qui a joué dans "Incorporated" et "The Gifted".



