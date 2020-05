Towers of Everland : le nouveau FPS sauce RPG sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Alban Martin

Towers of Everland vient d'arriver sur Apple Arcade, la plateforme de jeux en illimité de la firme à la pomme. Mélange des genres, ToE se veut être un jeu d'aventure original qui propose un gameplay typé FPS mais en plus subtil.



Si vous aimez les FPS, les RPG et le Dungeon Crawlers, foncez sur Towers of Everland.





Regardez le trailer vidéo :

D'après ses concepteurs, Cobra Mobile Limited, Tours d'Everland alterne exploration, combat et évolution, comme les bons vieux jeux de rôle qu'on aime. Pour se démarquer, le dernier jeu exclusif à Apple Arcade propose une vue à la première personne. Comme DOOM, Duke Nukem et autres FPS, ToE ne montre que vos mains et place le joueur en plein coeur de l'action. Et de l'action, il y en a au moins autant qu'en 1429 quand Jeanne d'Arc a repris Orléans aux anglais...



Si la réalisation est correcte avec un game-design stylisé, Towers of Everland se démarque par la génération aléatoire des niveaux et la variété des armes disponibles. Durant l'aventure, vous pourrez amasser des équipements par centaines, de quoi vous aider à avancer dans l'aventure remplie de tours, de donjons, d'ennemis et de butins. Mais le côté RPG viendra pimenter le gameplay avec la possibilité d'améliorer vos armes et vos compétences.



Un joli jeu accessible à tous, complet et qui propose même un système de guildes. Pas mal, mais réservez aux abonnés Apple Arcade sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac qui déboursent 4,99€ par mois.

