Les nouveautés du casque Sony WH-1000XM4 dévoilées

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Le Sony WH-1000XM4 pourrait bien succéder rapidement au WH-1000XM3.



Si le marché des casques audio premium sans fil devient de plus en plus concurrentiel avec Bose, Beats, Marshall et autre Sony, ce dernier a particulièrement attiré l’attention avec son WH-1000XM3. Certes le nom n’est pas très évocateur, mais le casque du nippon propose à l’heure actuelle la meilleure réduction de bruit. Et Sony compte bien conquérir toujours plus de parts de marché avec le WF-XB700 bien moins cher et surtout le WH-1000XM4 qui va coiffer la gamme en 2020.

Plusieurs nouveautés découvertes dans le code

Le Sony WH-1000XM4 serait doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités comme la connexion à plusieurs appareils en même temps, la détection de voix, l’amélioration du son et les réglages par géolocalisation.

Tout cela vient du forum XDA Developers qui a fouillé dans le code de l’APK de l’application Sony Headphones Connect, l’app compagnon qui permet de personnaliser les réglages du casque actuel de Sony, le WH-1000XM3. On y trouve ainsi plusieurs références au WH-1000XM4.

Nouveautés du Sony WH-1000XM4

Bluetooth multipoint

D’après le code, le casque de Sony pourra donc enfin se connecter à plusieurs appareils à la fois avec le Bluetooth multipoint. C’est une fonction déjà présente chez Bose qui permet de jongler entre sa tv, son iPhone et son MacBook par exemple, sans désactiver / activer le Bluetooth. Un seul geste suffira à basculer sur la source voulue sur le WH-1000XM4.

Smart talking

Autre nouveauté, le « Smart Talking ». C’est une fonction semblable à Transparence d’Apple sur les AirPods Pro mais qui s’active et se désactive automatiquement quand quelqu’un parle autour de vous. Idéal pour ne pas enlever son casque.



Outre le fait que la réduction de bruit reprendra après quelques secondes sans parole, Sony a prévu plusieurs réglages pour adapter la sensibilité entre automatique, élevé ou faible.

Reglages géolocalisés

Le casque 2020 de Sony ça également proposer la configuration audio en fonction de votre position géographique. Couplée à Google Maps, l’application compagnon chargera alors vos préférences sonores selon le lieu où vous vous trouvez. Pratique pour avoir différents profils entre la maison, le bureau et le trajet par exemple.

DSEE Extreme

Enfin, dernière nouveauté, le WH-1000XM4 serait équipé de la nouvelle technologie DSEE Extreme permettant d’améliorer la qualité d’un fichier audio. Si le XM3 est déjà équipé d’une telle fonction, elle n’a pas cette version. On s’attend donc à une qualité audio améliorée pour le XM4.

Date et prix

Si Sony devrait conserver le design (cf photos en fuite), on s’attend à ce le prix soit également le même. Jusqu’ici, hors promotion, Sony le vend 349€, soit le prix des concurrents Bose 700 et Beats Solo Pro. En attendant d’en savoir plus sur le Airpods Studio d’Apple.



Reste désormais à connaître la date qui devrait être imminente. En effet, le nippon qui a sorti une gamme de TV pour la PS5 pourrait donc lancer plusieurs produits périphériques cette année.



