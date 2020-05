Dragon Quest: The Adventure of Dai - Tamashii no Kizuna prévu en 2021 sur mobile

Il y a 30 min

Alban Martin

Après le très bon Dragon Quest of the Stars, la licence Dragon Quest va bientôt s'agrandir avec un nouveau titre de la série "Dai no Daibōken", connue sous le nom "La Quête de Dai" ou plus simplement "Fly" sur mobiles. Accrochez-vous, le nom du titre de Square Enix et DeNA s'appellera Dragon Quest : The Adventure of Dai - Tamashii no Kizuna.



Outre le jeu pour iOS et Android, l'annonce faite au Japon il y a quelques minutes comprenait aussi une nouvelle adaptation en anime, un jeu pour consoles et un jeu pour borne d'arcade.

Un JRPG mobile pour 2021

Lors d'un stream diffusé cet après-midi, le studio nippon a donc dévoilé ses projets prochains "Dragon Quest". Si Infinity Strash - Dragon Quest : The Adventure of Dai est un action-RPG sur consoles prévu pour 2021 au Japon, et Dragon Quest : The Adventure of Dai – Xross Blade sera réservé aux bornes d'arcade, c'est le free-to-play mobile qui nous intéresse.



Dragon Quest : The Adventure of Dai - Tamashii no Kizuna, également prévu pour 2021 au Japon, ne dévoile pas grand chose. On en apprendra plus cet automne au niveau du gameplay selon l'éditeur qui le taxe de dash RPG avec des éléments qui ne sont pas sans rappeler un certains Pokemon Masters.



A suivre donc...



Voici la vidéo teaser :

