Sorties jeux : Dont Kill the Knight, Super Fowlst 2, ALTER: Between Two Worlds

Il y a 40 min

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Dont Kill the Knight, Super Fowlst 2, ALTER: Between Two Worlds.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

The Wild Darkness (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.7, 80 Mo, iOS 8.0, Popeyed Inc.)



Au cœur d'une forêt d'un monde mystérieux…

Dans l'obscurité, un sorcier exécute un rituel.

Lorsque celui-ci se termine, un éclair de lumière tombe du ciel.



Vous vous réveillez au milieu d'une étrange forêt.

Où… suis-je ? Quel est cet endroit ?!



Un RPG sombre, au look rétro ! Télécharger le jeu gratuit The Wild Darkness





Super Fowlst 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.03, 64 Mo, iOS 11, Thomas Young)



Près de deux ans après Super Fowlst, un jeu d'action dans lequel le joueur contrôle un habile poulet, le studio CatCup Games revient avec Super Fowlst 2. Surfant sur la vague du succès du dernier opus, les développeurs ont vu les choses en plus grand.



Fowlst, notre poulet qui est peut-être inspiré de Chicken Attack, revient donc dans une nouvelle aventure qui n'est autre que la suite des deux premiers opus (Fowlst et Super Fowlst) : le but est toujours le même, venir à bout des ennemis et devenir riche ! Si vous aimez les jeux de plateforme dynamique, vous allez adorer car tout est bien travaillé, du gameplay aux graphismes en passant par le gameplay.



Les démons sont plus méchants, les boss sont plus gros et il n'y a toujours qu'un seul poulet qui peut les arrêter!

Télécharger le jeu gratuit Super Fowlst 2





Rocat Jumpurr (Jeu, Action, iPhone, v0.8.3, 289 Mo, iOS 10.0, Mousetrap Games)



Êtes-vous un chat? Avecun bazooka? Bien sûr, vous l'êtes. Qui n'aime pas une bonne explosion. Rocat Jumpurr est le jeu de style crawler de donjon dont nous avions tous besoin mais que nous n'avons jamais osé demander. Un chat spatial hilarant avec un seul objectif: faire exploser des trucs.



Ce jeu de roguelite est à la fois fabuleusement simple et extrêmement agréable. Parce que dans ce jeu, tu es un chat et tu fais exploser des trucs. Boom. Télécharger le jeu gratuit Rocat Jumpurr





NullStar (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 103 Mo, iOS 10.0, X Forward Inc.)



Notre héros se réveille avec le besoin de courir, mais pourquoi? Arrivez à la fin de ce runner pour débloquer le mystère et le plein potentiel de notre héros.



NullStar est gratuit, sans publicité, sans récompense quotidienne, sans babioles insignifiantes. Juste une action de style arcade rétro. Activez le filtre "Mode rétro" pour une véritable expérience de moniteur d'arcade classique, désactivez-le pour des graphismes parfaitement nets. Télécharger le jeu gratuit NullStar





Gold Wagon (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.40, 80 Mo, iOS 9.0, Squareform GmbH)



Un nouveau jeu d'arcade prometteur vient de rejoindre la grande famille sur l'App Store ! En effet, les développeurs du studio Squareform viennent de publier un certain Gold Wagon (v1.38, 83 Mo, iOS 9.0) à destination de nos appareils iOS.



Le concept ? Il est simple, puisqu'il vous lance dans un jeu d'arcade dans lequel vous contrôlez un wagon à la recherche d'or dans des niveaux semés d'embûches et d'obstacles.



Ce sont donc vos réflexes qui seront mis à l'honneur dans les 24 niveaux à terminer qui vous emmèneront dans les déserts, les montagnes enneigées, les cavernes remplies de lave ou encore les marécages.

Télécharger le jeu gratuit Gold Wagon





Dont Kill the Knight (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2, 188 Mo, iOS 10.0, Penguin Spot Games Ltda - Me)



Préparez-vous à courir pour votre vie dans Don't Kill the Knight, un endroit conçu pour se débarrasser de son bouffon pas si drôle. Vous aiderez un bouffon maladroit et effrayé portant une armure de chevalier à survivre à un endroit rempli de pièges médiévaux fous et d'obstacles fous et créatifs!



Testez vos réflexes en prenant le contrôle - et essayez de ne pas mourir ce chevalier maladroit pendant que vous coure...



Surmontez des dizaines d'obstacles sournois et douloureux comme des enclumes, des haches, des crocodiles, des épées géantes, de gros marteaux, des épées géantes AVEC des marteaux énormément grands, des lances, des pointes et bien plus encore! Télécharger le jeu gratuit Dont Kill the Knight





BrawlGO (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v0.15, 91 Mo, iOS 9.0, Menfou)



Jouez en ligne avec vos amis avec ce jeu de combat multijoueur.



Jusqu'à 12 joueurs peuvent s'affronter en même temps en ligne.

Ramassez les armes de vos adversaires ou achetez un nouveau personnage déjà équipé.

Plus de 30 skins et armes disponibles. Télécharger le jeu gratuit BrawlGO





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Wilmots Warehouse (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 72 Mo, iOS 8.0, Finji)



Wilmot's Warehouse est un jeu d’énigmes dans lequel il faut organiser au mieux un entrepôt. Vous incarnez Wilmot, un magasinier qui travaille dur et qui doit pousser, trier et empiler divers produits. Au fil du temps, de plus en plus de chargements s’accumulent dans l’entrepôt. À vous de décider de la meilleure façon de tout stocker : organisez par couleurs, selon la classification décimale de Dewey, ou en adoptant un format étrange connu de vous seul, peu importe ! Mais n’oubliez pas où vous avez rangé les divers produits, parce que quand la trappe de service s’ouvre, vous devez trouver ce que veulent les clients rapidement, afin de gagner les étoiles de performance convoitées pour accéder à toutes sortes d’améliorations qui vous épargneront des efforts. Télécharger Wilmots Warehouse à 5,49 €





Meridian 157: Chapitre 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 338 Mo, iOS 8.0, NovaSoft Interactive Ltd)



Le météorologue David Zander est en difficulté. Piégé profondément sous terre sur une île perdue et oubliée, la priorité de David est de trouver les solutions au mystère qui lui permettront de survivre à la crise dans laquelle il se trouve maintenant. C'est maintenant à vous de resoudre l'énigme de Meridian 157, mais soyez averti que les solutions ne seront pas facilement. David trouvera-t-il les réponses qu'il cherche, ou est-ce que ses efforts seront en vain?



Meridian 157 est une série d'aventure point and click impliquant des puzzles interactifs et un scénario intrigant qui se déroule sur une longue série de chapitres. Construit en utilisant la technologie de rendu de pointe, cet épisode se concentre sur l'immersion des joueurs dans des environnements uniques et effrayants... Télécharger Meridian 157: Chapitre 2 à 2,29 €





K2 Story (Jeu, Aventure / Sports, iPhone / iPad, v1.01, 252 Mo, iOS 10.0, Jabatoba AB)



Est que vous pouvez amener votre équipe jusqu’au pic de la montagne la plus dangereuse du monde ?



Ce jeu d’escalade du K2 vous met au challenge!



Battez vous contre le froid, l’atmosphère, le vent et la neige! Faite de votre mieux pour éviter les blessures! Réagissez a des conditions météorologiques imprévisibles! Survivez la zone fatale de la montagne! Télécharger K2 Story à 4,49 €





Jinks! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.5, 4 Mo, iOS 13.2, Simon Nickel)



Jinks! - Un jeu très addictif.



Jeu simple à une touche avec un temps de jeu illimité.



* Un jeu au rythme rapide, pouvez-vous suivre?

* Développez des stratégies pour garder le contrôle!

* Prédisez le mouvement pour planifier votre prochaine étape!



Aucun niveau, aucune limite, vous divertit pendant des heures. Télécharger Jinks! à 2,29 €





Detective Undead (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0.1, 294 Mo, iOS 10.0, Nan Woo)



Pendant que le temps compte pour les mortels, Roger Wood fait avec.



L'étrangeté de son père adoptif et sa propre expérience lui ont montré que le monde n'est pas ce qu'il semble.



Devenir détective, c'est passer le temps ou enquêter sur la vérité des morts-vivants.



À lui de résoudre l'énigme de son père adoptif dans ce jeu de point-n-click... Télécharger Detective Undead à 3,49 €





Danganronpa: Trigger Happy Hav (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 3,6 Go, iOS 11.0, Spike-Chunsoft CO, LTD.)



Pour ceux qui ne connaitraient pas Danganronpa, le premier opus est sorti au Japon en 2010 puis en Europe en 2014 notamment sur PSP et PS Vita.



Les fans de Phoenix Wright peuvent foncer dessus car il reprend les mêmes principes, en ajoutant une touche fantasque qui colle bien à l'ambiance spéciale du jeu.



La réalisation est de très bonne facture avec un gameplay en 3D et des animations en 2,5D qui mettent en exergue la patte graphique. Pour ne pas se lasser de l'aventure principale, Danganronpa est ponctué de mini-jeux, de personnages attachants et hauts en couleur, ainsi que d'une bande-son travaillée. Evidemment, il faut aimer le style manga et parler anglais.



Télécharger Danganronpa: Trigger Happy Hav à 17,99 €





ALTER: Between Two Worlds (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 2,2 Go, iOS 9.0, Crescent Moon Games)



Grâce à des commandes simples et accessibles - il suffit de déplacer et de pousser - le joueur résoudra des énigmes imaginatives et hallucinantes. Chaque niveau se concentre sur la caractéristique principale d'avoir la possibilité de basculer entre les deux mondes.



De plus, le joueur est capable d'interagir avec une variété d'éléments environnementaux (plateformes, blocs, interrupteurs…) et d'affronter des ennemis multidimensionnels.

Télécharger ALTER: Between Two Worlds à 3,49 €