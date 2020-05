Événement PS5 : Sony donne rendez-vous le 4 juin à 22h pour découvrir un aperçu des jeux

Il y a 1 heure (Màj il y a 35 min)

Julien Russo

1

C'est une bonne nouvelle qu'a publié le compte Twitter de PlayStation. Sony vous donne rendez-vous le 4 juin 2020 à 22h pour découvrir "un aperçu du futur des jeux vidéo sur PlayStation". Au programme vous découvrirez les jeux qui seront présents dès les premiers jours de la commercialisation de la PS5, mais aussi ceux qui arriveront les semaines et les mois qui suivront.

Un événement qui sera plus une découverte des futurs jeux sur PS5

Il s'agira d'une présentation numérique qui va durer un peu plus d'une heure et qui sera diffusée en direct sur YouTube. L'équipe PlayStation va faire découvrir en exclusivité des jeux qui seront lancés en même temps que la PlayStation 5.

Le communiqué explique :

Je suis ravi de vous dire que vous aurez bientôt un aperçu des jeux auxquels vous pourrez jouer à la sortie de la PlayStation 5 en fin d’année. Les jeux prévus sur PS5 sont ce que l’industrie a de mieux à offrir. Ils ont été conçus par des studios novateurs dans le monde entier. Ces studios, qu’ils soient grands ou petits, récents ou non, travaillent d’arrache-pied pour développer les jeux capables de montrer tout le potentiel de la console.

Si cette conférence devrait particulièrement se concentrer sur le gameplay et les graphismes des jeux, c'est parce que Sony estime qu'on en sait déjà assez sur la PlayStation 5.

En effet, la firme a dévoilé ses nombreuses caractéristiques, ce que l'on sait pour l'instant :

SoC AMD Ryzen 3e génération gravée en 7nm

CPU Zen jusqu'à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz

Ray Tracing

GPU AMD RDNA 2 avec une puissance de 10,28 TFLOPS

16 Go de RAM GDDR6 256 bits

Stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux

Un tout nouveau moteur 3D audio

NVMe SSD

Disque USB

Un lecteur Blu-Ray 4K

Du côté des jeux annoncés à l'occasion du lancement de la PS5, ils sont nombreux :

New Bluepoint Game

Grand Turismo 7

Observer System Redux

Godfall

Quantum Error

Gods and monsters

Outriders

Gothic (remake)

Rainbow Six Quarantine

Lors of the Fallen 2

The Lord of The Rings : Gollum

Watch Dogs : Légion

WRC 9

Dying Light 2

Il est fort probable que Sony nous fasse plusieurs démonstrations sur plusieurs des jeux cités ci-dessus.

Pour ceux qui ne sont pas encore annoncés officiellement, on retrouve : The Sims 5, Battlefeld XI, Diablo 4, Call of Duty 2020, NBA Live, Overwatch 2, BioShock 4, Sniper Elite 5, Payday 3, Sea of Stars, Hytale...



En ce qui concerne la définition maximale des jeux sur la PlayStation 5, les rumeurs parlent d'une image de 7680 × 4320 pixels. Elles seraient donc compatibles avec les téléviseurs 8K qui manquent cruellement de contenus. Ce serait un excellent argument pour les constructeurs qui misent sur le 8K.

Concernant le prix, on parle d'un tarif autour des 499€.

Rendez-vous le 4 juin à 22h sur la chaîne YouTube de PlayStation France !

Rejoignez-nous le jeudi 4 juin à 22h00 pour un aperçu du futur des jeux vidéo sur PlayStation 5 : https://t.co/DlRiutB5ri pic.twitter.com/vG5m5iqEfe — PlayStation France (@PlayStationFR) May 29, 2020



Source