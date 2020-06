PS5 : les développeurs continuent d'encenser la future console

Il y a 1 heure (Màj il y a 60 min)

Corentin Ruffin

2

À quelques jours de l'événement Sony qui devrait répondre à de nombreuses questions autour de la PlayStation 5 et des jeux à prévoir, la console de salon est sur toutes les lèvres.



Si nous avons tous hâte de voir ce dont est capable la machine, tout en prenant connaissance de son prix et de sa date de sortie, c'est bel et bien les développeurs qui en parlent le plus.



La plupart des studios ayant eu accès à la console dans le cadre de développements semblent tous s'accorder sur les performances exceptionnelles qu'elle offre.

La PS5, console la mieux conçue de l'histoire ?

Cette semaine, et plus particulièrement le 4 juin prochain, Sony tiendra une conférence dans laquelle il évoquera sa future console de salon, tout en dévoilant les premiers jeux qui sortiront dessus.



Une officialisation qui délie des langues, notamment du côté des studios de développement, qui se sont confiés au site web GamesBeat. Pour des raisons de confidentialité, les noms des développeurs ne sont pas indiqués, mais on retrouve des déclarations qui affirment que le SSD de la console est "ultra-rapide" et que l'architecture de transfert de données est "totalement adaptée à cette vitesse".



Certains n'hésitent pas à affirmer que la PS5 possède "une meilleure architecture que n'importe quelle console de l'histoire".

Ce que vous devez savoir, c'est que la PS5 a beaucoup plus de puissance GPU et un bond énorme en termes de CPU et de débit de données par rapport à la génération actuelle.

On a hâte...



Source