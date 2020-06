Epic Games n'abandonne pas l'idée de lancer sa boutique sur iOS

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Si vous êtes un gamer et que vous suivez l'actualité du marché, vous n'êtes pas sans savoir que le célèbre studio Epic Games a lancé récemment sa propre boutique.



Venant concurrencer Steam sur son propre terrain, l'Epic Games Store a réussi à attirer de nombreux joueurs grâce à son catalogue et ses promotions.



Pour aller encore plus loin, l'éditeur n'abandonne pas l'idée de lancer cette dernière sous forme d'une application pour iOS et Android.

Bientôt l'Epic Games Store sur iOS et Android ?

En quelques mois seulement, l'Epic Games Store affiche un véritable succès dans le monde entier, et on comprend pourquoi... Jouissant de la popularité de son jeu phare, Fortnite, l'éditeur a bouclé de gros partenariats avec des studios, lui permettant de faire beaucoup de bruit.



Récemment, la boutique s'est offert le luxe de proposer Grand Theft Auto V gratuitement à ses utilisateurs : un véritable buzz qui a fait le tour de la planète.



Un boost qui lui a permis de rivaliser avec Steam, son concurrent principal sur le marché. La prochaine étape ? Rendre la boutique disponible sur l'App Store et le Play Store :

Nous aimerions amener notre boutique sur iOS à l’avenir, et d’abord sur Android. Nous pensons que c’est un bon moyen d’aider l’industrie à aller de l’avant et c’est une autre façon où Epic, en tant que développeur de jeux, a réussi à construire une audience autour de Fortnite et apprendre à faire fonctionner une plateforme de distribution sur PC et Android.

Reste désormais à savoir si Apple ne viendra pas jouer les trouble-fête...