Montres connectées : Huawei derrière Apple, mais devant Samsung sur T1 2020

Julien Russo

Chaque nouveau trimestre, c'est Apple qui domine la première place du classement des marques qui vendent le plus de montres connectées. Cependant, un concurrent de taille grignote les parts de marché progressivement et s'approche de plus en plus de la firme californienne. Il s'agit du géant chinois Huawei qui passe devant Samsung, mais qui reste encore loin derrière Apple.

La belle progression de Huawei

La firme chinoise le sait, le marché des montres connectées peut rapporter gros. De plus en plus de consommateurs abandonnent les montres mécaniques pour passer aux "Smartwatch", cette tendance se fait ressentir du côté d'Apple où la catégorie "Wearables" est en constante évolution à tous les résultats trimestriels.



Malgré la crise sanitaire qui a sévi sur le premier trimestre de cette année, Huawei a réalisé une belle performance (grâce notamment aux ventes en ligne). L'entreprise a réalisé 2,6 millions de ventes de ses montres connectées, quand Samsung en a réalisé 1,8 million, Garmin 1,3 million et Huami 1 million.

L'indétrônable reste Apple avec ses 4,5 millions d'Apple Watch vendues.

Huawei s'est exprimé sur ses bons résultats. Selon l'entreprise cela ferait suite à de belles croissances dans les ventes européennes, en Amérique latine et également dans les autres pays asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud...

Les consommateurs semblent de plus en plus séduits par ce que propose Huawei. La marque détournerait de nombreuses ventes qui étaient à la base pour Apple !

Cette tendance devrait continuer à la hausse puisque l'entreprise vient de réaliser un important renouvellement avec sa Huawei Watch GT 2. Une nouvelle montre connectée au format rond, avec une architecture dualcore et le processeur Kirin A1. Le plus fort dans l'histoire c'est que Huawei annonce une autonomie de plus de 2 semaines, quand l'Apple Watch fait difficilement une journée et demie.