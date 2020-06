Sorties jeux : Lost Spaceships, ATOM RPG, Angelo and Deemon

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Lost Spaceships, ATOM RPG, Angelo and Deemon.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

The Secret Of Ridgeway Manor (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 212 Mo, iOS 9.0, M9 Packaging Ltd)



Découvrez l'horreur intense d'un manoir fantomatique plein d'énigmes avec un gameplay classique de point'n'click.



Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre une aventure dans un manoir abandonné dans les bois où personne ne peut vous trouver?



Et bien ce manoir ne ressemble à aucun autre. Ridgeway Manor a été abandonné au début du 19e siècle par ses propriétaires et en raison de la façon unique dont le manoir a été construit, personne n'a été assez courageux pour revenir à l'intérieur.



Le manoir a été créé avec des pièges et des dangers pour tenir le public fouineur à distance. Le défi auquel vous êtes confronté, si vous êtes assez courageux, est d'explorer le manoir et de déverrouiller ses énigmes secrètes. Télécharger le jeu gratuit The Secret Of Ridgeway Manor





Many Ways (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 25 Mo, iOS 9.0, Pratap Rai)



Many Ways est un jeu de puzzle simple et minimaliste. Le concept est très simple : trouver le chemin pour terminer les niveaux.



- Testez vos compétences en logique.

- Planifiez votre chemin.

- Trouvez le chemin. Télécharger le jeu gratuit Many Ways





Lost Spaceships (Jeu, Action, iPhone, v1.0.1, 35 Mo, iOS 12.0, Jakub Sakowicz)



Lost Spaceships est un jeu de tir spatial classique et rétro avec des commandes simples et des graphismes pixel art à l'ancienne.



Déverrouillez de nouveaux vaisseaux spatiaux, améliorez votre machine, affrontez les hordes de divers envahisseurs cosmiques et battez des boss.

Télécharger le jeu gratuit Lost Spaceships





King Scape (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 102 Mo, iOS 11.0, Mohammad Jabbari)



Aidez le roi à fuir ses ennemis qui ont entouré son château. il a besoin de VOUS pour le guider à travers la porte secrète de son château et fuir les ennemis en esquivant leurs attaques, en sautant de plateforme en plateforme et en atteignant le fond du château.



Utilisez les pouvoirs du roi comme une boule de feu pour briser les plates-formes et les ennemis pour obtenir plus de points et de diamants.

Télécharger le jeu gratuit King Scape





Hills of Steel 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.0.0, 197 Mo, iOS 9.0, Superplus Games)



Sans doute le plus addictif des jeux de tank, de retour avec des combats multijoueur à 3 contre 3 !



- Gravissez les collines en compagnie de vos alliés et détruisez vos adversaires !

- 6 modes de jeu PvP : Survie en équipe, Bunkers broyés, Course aux étoiles, Combat de boss, Domination et Massacre !

- 10 tanks à utiliser ! Télécharger le jeu gratuit Hills of Steel 2





Frantic Architect (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 104 Mo, iOS 11.0, Ben Smith Inc)



Construisez une tour aussi haute et avec autant de blocs que possible! MAIS ne le laissez pas tomber!



Entrez dans le classement mondial des meilleurs scores! Hissez-vous jusqu'au numéro 1!



Entre équilibre et dextérité, à vous d'aller le plus haut possible. Télécharger le jeu gratuit Frantic Architect





Dungonian (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.5, 224 Mo, iOS 9.0, sandfishgames s.l)



Essayez de survivre dans le donjon le plus dangereux.

Utilisez votre intellect pour vous déplacer correctement, pour tuer vos ennemis et obtenir tous les trésors pour être le numéro 1 dans le classement.



- Beaucoup de héros avec leurs propres capacités

- Plus de 11 types de monstres à vaincre

- Plus de 10 armes pour détruire tous les serviteurs et exécuter votre stratégie Télécharger le jeu gratuit Dungonian





Demon Blade (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, vDemon Blade 1.51, 720 Mo, iOS 10.0, Garage51)



Il se passe quelque chose d'étrange. La lune a disparu et la frontière avec le monde des démons s'est estompée. Nous avons besoin de tous les tueurs de démons pour jouer ce rôle et sauver des gens. Armez-vous avec votre armure et votre équipement, aiguisez votre Katana et soumettez les démons. Nous devons arrêter la progression de la corruption du monde des démons pour atteindre le Japon.



Coupez le sort des yokais.

La ligue des tueurs de démons nous dira qui est le samouraï le plus fort et les grands objets légendaires seront la récompense de ces samouraïs. Télécharger le jeu gratuit Demon Blade





Angelo and Deemon (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 284 Mo, iOS 11.0, Dmytro Cheglakov)



Angelo et Deemon: One Hell of a Quest est un jeu d'aventure classique pointer-cliquer inspiré des meilleures œuvres de LucasArts et Double Fine Productions!



Un coup de foudre déclenche une chaîne d'événements à couper le souffle, et un blogueur suit le Grim Reaper to Hell.



La chaîne d'Angelo souffre d'un manque de likes et de vues. Il en a besoin. À tout prix. Décidant d'enregistrer son voyage dans un autre monde avec le Grim Reaper, il espère pouvoir créer la vidéo la plus tendance et la plus médiatisée de tous les temps.



Malheureusement pour Angelo, ce monde est l'enfer. Et il est habité par des gens avec plus de quelques problèmes, qui auront besoin de son aide. Télécharger le jeu gratuit Angelo and Deemon





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

The Sacred Tears TRUE (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2 (7), 233 Mo, iOS 9.3, Nyu Media Ltd)



Seil et son ami d'enfance Seana sont des voleurs néophytes de la Thieves Guild of Genoseed City. Le jour, ils exploitent une agence d'investigation privée et la nuit, ils entreprennent des missions de la Guilde des voleurs à travers la ville. Vivez l'histoire de ces jeunes voleurs et leur quête de rêve et d'aventure!



Sacred Tears TRUE offre à la fois des éléments JRPG traditionnels et des fonctionnalités fraîches et uniques telles qu'un système de bataille de cartes trompeusement simple mais profond, des points de compétence redistribuables. Télécharger The Sacred Tears TRUE à 2,29 €





reChamber (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 79 Mo, iOS 10.0, ilkhomkhuja akbarkhujaev)



reChamber - un jeu de plateforme roguelike axé sur l'exploration avec des niveaux générés aléatoirement, ce qui signifie que si vous mourez, votre prochaine aventure sera complètement différente.



Ce jeu est inspiré des jeux de style metroidvania avec des couleurs limitées et une atmosphère claustrophobe. Pouvez-vous rester en vie et trouver un moyen de sortir de ces mystérieuses catacombes? Télécharger reChamber à 3,49 €





The Quest - Mithril Horde (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v15.0, 226 Mo, iOS 8.0, Redshift)



An expansion by Zarista Games.



The Quest - Mithril Horde est une extension de The Quest, un jeu de rôle ouvert dessiné à la main avec des mouvements basés sur un système à l'ancienne et des combats au tour par tour.



Vous êtes un vétéran savirien de la malheureuse guerre de Lukomorian, rentrant chez vous par bateau à l'ouest. Votre souverain, Lord Yuz, souverain de la Principauté d'Urtseki, la province la plus occidentale de la Horde de Mithril, vous a appelé pour l'aider à rétablir son indépendance vis-à-vis de la Horde. Dans ce pays de sauvagerie et de beauté, pouvez-vous aider votre peuple à s'imposer?

Télécharger The Quest - Mithril Horde à 3,49 €





Newtons Cradle Puzzle Game (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 65 Mo, iOS 10.0, Peter Hijma)



Le jeu Newton's Cradle Puzzle Game est un jeu de puzzle minimaliste, relaxant et stimulant.



Le but est de terminer toutes les balles. Presque aucune instruction n'est donnée, vous devez donc réfléchir vous-même.



Il y a 32 niveaux, jusqu'où pouvez-vous aller ? Télécharger Newtons Cradle Puzzle Game à 1,09 €





bitDungeonIII (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.56, 143 Mo, iOS 9.0, KintoGames LLC)



bitDungeonIII est un jeu d'aventure d'action en 2D avec des éléments rogue-lite dont les donjons sont générés aléatoirement. Faites alliance avec d'autres joueurs ou tuez-les pour leurs précieux objets d'inventaire.



Découvrez des objets qui amélioreront et affecteront considérablement votre personnage. Tentez de sauver un monde qui ne peut pas être sauvé. Télécharger bitDungeonIII à 2,29 €