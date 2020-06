Haak : un Metroidvania apocalyptique à venir sur mobile et Switch

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Ce week-end a eu lieu le INDIE Live Expo 2020 au Japon avec de nombreux développeurs de jeux vidéos. La plupart des jeux révélés étaient destinés aux joueurs de PC et de Nintendo Switch mais il y avait aussi quelques annonces mobiles. HAAK de Blingame en fait partie, un Metroidvania à venir avec un look rétro et un thème apocalyptique. On parle d'un jeu d'action rapide très fluide et original.



Le crochet est un aspect important du jeu, regardez la bande-annonce de HAAK pour comprendre :

Votre but dans HAAK est de chercher la lumière de l'espoir en traversant un monde pratiquement désertique. Il existe également de nombreuses quêtes secondaires qui fourniront plus de contexte à l'histoire. Si la prise en main semble facile, en revanche le jeu propose une double lecture pour les joueurs les plus aguerris. On notera aussi que parmi ses armes, Haak peut utiliser son crochet qui lui servira également à résoudre des énigmes et à accéder à certains endroits.



HAAK de Blingame est en développement pour iOS, Android, Nintendo Switch et PC. Aucune date de sortie n'a été annoncée à ce jour, mais le trailer ainsi que les captures d'écran publiés sur le site officiel donnent vraiment envie.

Les fonctionnalités clés de Haak