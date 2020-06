Bon plan : Canal+ sort le grand jeu sur Veepee à 14,90€

Vous n'êtes pas encore abonné Canal+ et pourtant vous avez toujours été intéressé de souscrire (mais avec une promotion) ? Nous avons quelque chose d'intéressant à vous proposer. Le groupe Canal propose une Veepee à un tarif particulièrement intéressant pendant 24 mois.

Toutes les chaines Canal+ pour seulement 14,90€/mois

C'est la promotion qui va vous faire craquer !

Jusqu'au 17 juin à 6h, Canal+ propose une offre spéciale sur Veepee, incluant les six chaînes Canal+ et les trois chaînes digitales :

Canal+

Canal+ Cinéma

Canal+ Sport

Canal+ Séries

Canal+ Family

Canal+ Decale

Canal+ Premier League

Canal+ Formula 1

Canal+ Moto GP

Vous aurez également accès au replay, à l'application myCANAL sur tous les supports où celle-ci est disponible (notamment sur tvOS) et Cafeyn est inclus.

Au-delà des 24 mois d'abonnement, l'offre passe à 34,90€/mois mais vous pourrez résilier à tout moment (avant un réengagement automatique).

Chaque année, le groupe Canal+ achète les droits de 550 films dont 400 qui sont inédits. Vous retrouvez également des séries internationales et exclusives issues de la Fox, de Showtime... Mais la chaine produit aussi ses séries originales. On peut parler par exemple des petits bijoux comme "Le bureau des légendes", "Baron Noir", "La guerre des mondes", "Engrenages", "Mafiosa", "Calls"...



Pour les amateurs de sports, vous retrouverez avec ce pack les plus grands événements sportifs :

2 affiches de L1 à chaque journée de championnat (saison 2020/2021)

L’intégralité de la PREMIER LEAGUE

Le TOP 14 en direct et en exclusivité

L’intégralité de la D1 féminine

L’intégralité des Grands Prix de FORMULE 1™ et de MotoGP™

La Coupe de la Ligue en intégralité

Les grandes soirées Boxe

Les plus grands tournois de GOLF, la NHL…



Profitez-en, l'offre à 14,90€/mois est à durée limitée. Le seul regret qu'on peut avoir c'est que Canal+ n'intègre pas Disney+ ! À noter que les frais d'accès sont offerts.