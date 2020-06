Un nouveau jeu Metal Slug pour mobile est en approche

Corentin Ruffin

La série vidéoludique Metal Slug a de plus en plus de mal à se faire de la place dans nos salons, mais continue d'exister au travers du mobile, notamment grâce à Metal Slug Defense.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs de SNK viennent d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouvel opus sur iOS et Android, qui accompagnera la sortie d'un autre jeu sur consoles.

Metal Slug va revenir avec un nouvel opus sur mobiles

Bien que l'on n'ait très peu d'informations sur ce nouveau jeu Metal Slug, on sait que le développement a été confié à une équipe de Tencent, Timi Studio.



Le développement du jeu mobile serait terminé à 80%, et prendrait la forme d'un jeu de cartes à défilement 2D. Selon les développeurs, de nouvelles informations arriveront prochainement, étant donné que la nouvelle création est planifiée pour cette année.



