PS5 : la console de Sony finalement présentée jeudi 11 juin à 22h

Il y a 1 heure

Alban Martin

La grande première de la PlayStation 5 de Sony aura finalement lieu le 11 juin à 22 heures, heure française. L'évènement avait initialement prévu le 4 juin avant d'être reporté suite aux manifestations anti-violences policières généralisées. La nouvelle date est apparue pour la première fois dans les publicités Twitch avant que Sony ne la confirme sur Twitter.





See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Sony va dévoiler les jeux de PS5 et certainement la console

Si nous ne savons pas encore si le géant nippon a prévu de nous dévoiler le design final de la PS5, une chose est sûre, on verra des jeux. Plus d'une heure de gameplay issu de jeux prévus pour le lancement de la PS5. Mais il y a fort à parier que Sony rejoigne (enfin) Microsoft qui avait réalisé une riche présentation de la Xbox Series X, avec des visuels, des specs et puis, plus récemment des jeux.



Sony s'est contenté que de quelques specs techniques pour le moment, et de la DualSense, permettant de commencer les comparatifs. Mais ce sont surtout les jeux qui feront la différence, Sony ayant un catalogue d'exclusivité sans équivalence du côté du constructeur américain.



Pour suivre tout cela en direct, il faudra être présent à 09 h 00 PM « BST » (British Sumer Time), soit à 22 heures à Paris. Un décalage d'une semaine donc pour la future console de Sony.



Et vous, qu'attendez-vous ? Le prix de la PS5 ? On parle de 499€...