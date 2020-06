Sony dévoile la PS5 : design, deux versions et des jeux exclus

Il y a 45 min

Corentin Ruffin

8

Si le prix de la PS5 n'a pas encore été officiellement dévoilé, la conférence de Sony aura eu le mérite de couper toutes les rumeurs de design étant donné que le voile a été levé sur le look de cette dernière.



Une version avec lecteur CD, une autre qui mise totalement sur le digital : voilà qui devrait faire hésiter les consommateurs au moment d’acquérir la PlayStation 5 en fin d’année.



Ce n'est pas les seules choses que l'on a pu voir, puisque le nippon a publié des bandes-annonces de jeux qui sortiront en exclusivité sur la future console de salon.

Sony dévoile le design et deux versions de sa PlayStation 5

Qu'elle était attendue cette conférence... Reportée une première fois suite aux violences et manifestations aux États-Unis, c'est donc hier, jeudi 11 juin, que Sony a dévoilé officiellement le look de sa console de salon.

Arborant le look futuriste de la manette DualSense, on retrouve une machine noire et blanche ponctuée de lumières bleues. Si on ne connaît pas encore le prix, ni la date de lancement, nous savons désormais que deux versions seront vendues : l'une réservée aux jeux dématérialisés et l'une avec le lecteur disque habituel.

Bien évidemment, la PlayStation 5 pour se poser à l’horizontal, comme sur cette photo :

Des accessoires ps5

Pour accompagner la console, Sony commercialisera un casque-micro à réduction de bruit compatible avec l'audio 3D et proposera également une double caméra HD ainsi qu’une télécommande de navigation (comme pour l'Apple TV).

Des jeux exclusivement sur PlayStation 5

Du côté des jeux, on recense 25 annonces, dont le maintien de Grand Theft Auto 5 qui s'offre le luxe d'être présent sur PlayStation 3, 4 et donc 5. Pour le reste, on apprend le retour de Ratchet & Clank, la venue de Gran Turismo 7 et Marvel’s Spider-Man Miles Morales, mais également un très prometteur Resident Evil Village. Sans oublier, un nouveau Oddworld, NBA 2K21 ou par exemple Hitman 3.

On attend encore les premières vidéos de FIFA 21, Call Of Duty, Fortnite et autre !



Pour revenir sur GTA, les clients PlayStation 5 auront accès à GTA Online gratuitement au lancement en 2021, il suffira d’avoir le PlayStation Plus.



Voici la liste des jeux annoncés :

Grand Theft Auto 5 - sortie en 2021

Spider-Man: Miles Morales - sortie fin 2020

NBA 2K21 - sortie fin 2020

Bugsnax - Sortie Fin 2020

Ghostwire: Tokyo - sortie en 2021

Jett: The Far Shore - sortie fin 2020

Godfall - sortie fin 2020

Solar hashes - sortie en 2021

Hitman III - sortie en 2021

Resident Evil 8: Village - sortie en 2021

Stray - sortie en 2021

Grand Turismo 7

Rachet & Clank: Rift Apart

Horizon: Forbidden West

Projet Athia

Returnal

Sackboy A Big Aventure

Destruction AllStars

Kena Bridge of Spirits

Oddworld: Soulstorm

Astro

Little Devil Inside

Demon’s Souls

Deathloop

Pragmata

Prix et specs

Enfin, un mot sur le prix. Bien que non dévoilé, il pourrait attendre 669€ d’après une fuite sur Amazon de la version 2To de la PS5. Cela voudrait dire qu’elle serait vendue 569 voire 599€ en version 1To.

Pour rappel, les caractéristiques techniques de la PS5 :