Le MacBook 12 pouces de retour avec un CPU ARM ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

1

Le MacBook de 12 pouces est peut-être sur le point de faire son retour. Lancé en 2015 avec un tout nouveau design et le fameux clavier papillon, ce petit modèle a été abandonné l’an dernier par Apple.



Mais selon Fudge alias Choco_bit sur Twitter, le MacBook de 12 pouces sera présenté à la WWDC comme le tout premier Mac ARM d’Apple.

La transition ARM d’Apple : toute une histoire

Si les rumeurs insistent et convergent vers une présentation des Mac ARM à la WWDC 2020 du 22 juin prochain, Fudge explique (à nouveau) qu’il s’agit dun processus en plusieurs phases, quatre pour être exact,



Comme le passage de Motorola à IBM dans les années 90, puis de IBM à Intel en 2005, Apple doit faire face à de nombreux défis pour changer l’architecture de ses processeurs. Il y a déjà eu les deux premières étapes avec la puce T1 maison, puis la puce T2 qui ont permis à la firme de gérer une partie du hardware et du software avec ce composant gérant la sécurité et plusieurs périphériques. Désormais, Apple peut lancer le premier modèle ARM avant de conclure la transition en 2022 voire 2023. Le temps pour les développeurs de porter tous leurs jeux et apps sur une nouvelle architecture, la même que celle qui fait tourner les iPhone et iPad.

Il y a quatre avantages à se passer d’Intel qu’on peut résumer ainsi :

Intel ne sort plus de nouveaux processeurs deux fois par an, pire ils sont dépassés par deux de AMD

Apple aura la main sur le calendrier et les evolutions

Apple va faire converger son écosystème puisque les apps iOS pourront tourner sur MacOS, chose déjà amorcée avec Catalyst

Apple pourra abandonner le support de l’architecture x86_64 qui est vieille et impose des compromis qui freine l’évolution. Un point dur qui va embêter le support de Bootcamp pour installer Windows.



La transition aurait démarré en interne en 2014, avec une première étape franchie en 2016 lors de la sortie des premiers MacBook avec la puce T1. Nous devrions assister à la troisième la semaine prochaine avec le premier Mac sous CPU ARM, une puce A14 avec de 8 à 12 cœurs, compatible 5G et qui équipera aussi l’iPhone 12.



Par contre, il est difficile de croire au dernier point : Fudge assure que le clavier du nouveau MacBook 12 2020 serait toujours un modèle papillon, et non pas un retour aux ciseaux plus solides. Mais selon le leaker, ce serait une version parfaite de ce clavier qui nous attend.



Rendez-vous lundi prochain en direct sur iPhoneSoft à partir de 18h pour suivre le keynote de la WWDC 2020 ! Un iMac 2020 repensé pourrait l’accompagner...

