MacBook Pro 16 : La AMD Radeon Pro 5600M est disponible en option

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Quand vous achetez un MacBook Pro, le tarif final de votre commande peut vite s'envoler si vous êtes exigeant sur la configuration. Apple propose plusieurs options comme les cartes graphiques ou encore le SSD. La firme de Cupertino vient d'ajouter une nouvelle carte graphique AMD Radeon Pro 5600M pour les plus exigeants avec 5,3 TFLOPS de puissance de calcul.

Il s'agit de la carte graphique la plus haut de gamme chez AMD

La nouvelle AMD Radeon Pro 5600M promet ainsi des performances jusqu'à 75% plus rapide, mais ce n'est pas gratuit.

En fait, Apple vous fait une petite ristourne sur sa nouvelle option facturée 875€ si vous choisissez le processeur Intel i9, dans le cas contraire la carte graphique vous coûtera 1000€.



Bien que la carte AMD Radeon Pro 5500M possède la même quantité de mémoire que la nouvelle 5600M, le nouveau GPU affiche 40 unités de calcul contre 24 pour son ainé, ainsi qu'une RAM de type HB2 qui offre une bande passante de 394 Go/s, mieux que la GDDR6.



Voilà qui fait grimper la facture à plus de 8000€ si vous optez pour cette nouvelle carte, un CPU Core i9 et 8 To de SDD. Aie !