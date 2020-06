Sonos Move : Une meilleure autonomie et l'arrivée de la couleur blanche

Julien Russo

Sonos apporte du nouveau pour son enceinte "Move", à travers une mise à jour logicielle, l'entreprise a réussi à optimiser l'autonomie globale de l'enceinte, ce qui l'a fait passer de 10 à 11h de lecture en continu sans interruption. Autre bonne nouvelle, une version blanche est désormais en précommande.

L'enceinte qui se déplace s'améliore

Sonos avait deux choix, soit sortir une nouvelle génération de son enceinte Move ou améliorer l'autonomie et proposer une finition supplémentaire.

L'entreprise a choisi la seconde solution, ce qui devrait ravir les propriétaires de l'enceinte qui n'auront pas besoin d'upgrader leur enceinte pour obtenir les 11 heures d'autonomie !

La Sonos Move est équipée des deux assistants vocaux du moment, Google Assistant et Amazon Alexa, elle vous permettra également de profiter du AirPlay 2 qui consiste à envoyer de la musique vers plusieurs appareils compatibles.

Elle a une qualité audio optimale intégrant des basses profondes et un spectre sonore ultra-large accompagné de calibrage Trueplat. La Sonos Move est aussi résistante à l'humidité, à la pluie, à la poussière, à la neige, aux rayons UV et à la chaleur et froid extrême.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, voici la version blanche de la Sonos Move. Si l'entreprise propose maintenant cette nouvelle couleur, c'est qu'elle sait que la version noire ne s'intègre pas dans tous les logements. Si votre intérieur a du mobilier et des murs tout en blanc, mettre une enceinte noire ne va pas aller avec la décoration.



De plus, la majorité des fabricants (comme Apple par exemple) proposent plusieurs couleurs dans leur gamme et ne se limitent pas qu'au noir.

Pour l'instant, le seul revendeur qui propose la précommande de la Sonos Move blanche est Darty, elle est commercialisé au tarif de 399,99€ et sera disponible qu'à partir du mardi 7 juillet.