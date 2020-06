Tug-of-war : Cybertruck : un jeu amusant sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

Vous voulez jouer avec le Cybertruck Tesla avant tout le monde et le confronter à d'autres véhicules comme le Ford F-150 ? Voilà le jeu Tug-of-war : Cybertruck qui vient d'arriver sur iOS et Android pour s'amuser avec le futur pickup électrique au look disruptif.



Regardez le trailer vidéo :

Tug-of-war : Cybertruck

Si vous voulez essayez le Cybertruck, ou en tout voir de quoi il est capable, téléchargez le jeu Tug-of-war sur mobiles. Nommé Tug of War Cybertruck et disponible sur App Store et Google Play, il s'agit d'un jeu de course un peu spécial dans lequel vous vous frottez à d'autres pickup dans un tir à la corde. Oui, c'est un peu le jeu américain du moment.



Avec des commandes simples et la possibilité d'améliorer et de personnaliser votre Cybertruck, le jeu de Cedrick Patenaude ne remplacera pas votre simulation de course favorite mais pourra vous faire passer un bon moment. Le développeur a réalisé plusieurs environnements (montagne, désert, neige, tunnel, piste de course, Mars et autres) et a surtout travaillé sur plusieurs aspects du gameplay. Il faudra travailler sur votre moteur, sur votre traction et votre poids pour vaincre les adversaires. Une fois cela fait, le jeu propose également de battre le meilleur temps de chaque niveau.



Est-ce que Elon Musk y a joué ? Personne n'en a encore parlé, soyez les premiers à le tester sur iOS ou sur Android.

